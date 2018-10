Turismo Nacional: Fabricio Pezzini quedó primero en Río Cuarto

El piloto de San Luis consiguió la victoria en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en Río Cuarto. Detrás del piloto llegaron Facundo Chapur y Ezequiel Bosio.

Es la segunda victoria en 141 carreras para Fabricio Pezzini en la Clase 3 del Turismo Nacional. El piloto disputó su final en el autódromo de Río Cuarto, cruzó antes que nadie la bandera a cuadros, seguido por los Citroën de Chapur y Bosio.

La carrera inició con Santero al frente, seguido por Pezzini, Urcera, Bosio y Facundo Chapur.

La pelea por la posición de privilegio estaba en Santero y Pezzini, el puntano presionaba pero el mendocino aguantaba, hasta que en el sexto giro el Toyota pasó a comandar las acciones en el frenaje de la primera curva.

"No puedo contener la emoción es una victoria muy esperada, se me escapó una carrera en La Pampa, me quedé con la espina y hoy tuve la revancha. Gran victoria, gran potencial del auto", expresó el corredor que le dedicó el triunfo a su mamá, a su señora y a su hermana en el Día de la Madre.