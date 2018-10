Los propietarios de boliches bailables piden cerrar a las 8

Argumentan que, si los jóvenes salen de día, habría menos accidentes. Además, porque concurren recién a las 4.

Un cielo oscuro y estrellado o el sol alumbrando con el alba. Sobre esos opuestos se abre un nuevo debate: un grupo de propietarios de boliches bailables elevaron un pedido al Concejo Deliberante para extender el horario de cierre, hoy establecido a las 5, por la ordenanza vigente. Quieren que sea hasta las 8 de la mañana y sus argumentos responden a que si los jóvenes salen de día correrían menos peligro y podrían disminuir los accidentes. Además, así verían mayores ganancias debido a que estarían más tiempo en la disco porque aseguraron que van a bailar recién a las 4.

Una de las razones del pedido es que creen que la claridad del día ayudaría a bajar la tasa de accidentes. "Es para proteger un poco a los jóvenes. No es lo mismo que salgan del lugar con la luz del día que de noche. Si vos salís del lugar a las 8 ya te vas directo a tu casa a dormir. En cambio ahora, que termina a las 6, los chicos se van y quieren seguir hasta más tarde, por eso van a los 'after', que encima no hay ninguno habilitado", consideró Gustavo Morales, el dueño de "Barrio Bajo", ubicado en Betbeder y Sallorenzo.

Para Sergio Sosa, que administra "Iguana", la discoteca que está en la ruta provincial Nº 55, cerca del campus universitario, es una forma de contribuir con la seguridad vial. "En invierno, a esa hora, está más claro. Para quienes van en auto o moto en la noche es peligroso porque suele haber niebla. Esta es una forma de ayudar en la accidentología y es una lucha nuestra con el después, ya que la mayoría se va a los 'after' clandestinos", sostuvo.

Aunque los espacios bailables están abiertos desde las 2 de la madrugada, tanto los adolescentes como los más grandes, concurren recién a las 4 cuando, una hora después, los propietarios están obligados a cortar las barras y bajar la música para que empiecen a desalojar.

"Hay una cultura de la previa. En "Iguana" hasta las 4 es gratis pero no va nadie. No lo fomentamos nosotros. ¿Qué empresa puede mantener 30 a 40 empleados trabajando dos horas? Entre la seguridad, los bartenders, DJs y la limpieza somos esa cantidad de personal. Hay noches que hemos cerrado 10 minutos más tarde y debimos pagar 46 mil pesos de multa. Me parece bien cumplir la ordenanza, pero que la ley sea pareja para todos, porque los demás que no están habilitados siguen abiertos. Te encontrás con quintas y fiestas de fin de año que las hacen en el predio de la rural o varios lugares clandestinos que habilitan como restaurantes y funcionan como bailantas", reclamó Sosa.

La solicitud será debatida en la comisión de Acción Social, Cultura y Educación del Concejo; pero su presidenta, la edil María Laura Rodríguez adelantó que atenderán varias miradas. "Es delicado, no lo vamos a analizar a la ligera. Creamos, como herramienta, la comisión Cuidemos Nuestros Jóvenes teniendo en cuenta los problemas que había tenido el UCIM en los meses de verano con festejos clandestinos, jóvenes alcoholizados; porque el problema no es solo el horario de cierre, sino que requiere diversas miradas. También hay que pensar espacios para los más adolescentes que no tienen dónde ir y, así, se generan esas fiestas sin control del Municipio ni de los padres, que no están habilitadas. Creo que debe analizarse en conjunto con todo lo que incluye la nocturnidad: el consumo de alcohol, el conducir responsablemente, el conductor designado y que tengan un espacio para divertirse, reunirse y bailar", aclaró.

Rodríguez recordó que en la Villa de Merlo plantearon una idea similar y que el proceso de aprobación demandó varios meses. "Seguro que hay que modificar cosas de la ordenanza vigente porque las normas no son estancas; se hicieron en un momento, y la sociedad va evolucionando. Hay cuestiones por mejorar y corregir, pero con la mirada de todos los sectores, pensando en todos los problemas. Puede ser viable, pero producto de un conjunto de medidas beneficiosas para el conjunto. Sería importante tener la mirada de más propietarios. La intención es llegar antes del verano con alguna resolución", señaló la concejal.