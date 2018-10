Comenzó la nueva temporada de FM Lafinur

Con el dinamismo y la precisión que requiere la mañana radial, la renovada grilla de FM Lafinur 90.9 presentó ayer su nueva etapa que busca mantener a los oyentes informados y actualizados y, por supuesto, entretenidos. Con dos ciclos a la mañana y otros dos por la tarde, la emisora fue una bocanada de aire fresco en la jornada inicial.



Las propuestas comenzaron bien temprano porque, como anunció el equipo madrugador, “Mañana es tarde”. Desde las 7 hasta las 10, el equipo formado por Cristian Sortino, Lourdes López y Marianella Pereyra Vallejos repasó en su debut la actualidad provincial, con retazos de distintas noticias del plano nacional e internacional.



Acorde a las nuevas tecnologías en el uso de la información, las redes sociales sumaron no solo para dar la noticia al oyente, sino también para escuchar los reclamos de los ciudadanos; para esto último, además, hay un número disponible: 2664-690841.



“El WhatsApp para el público nos sirve mucho y, a su vez, cada uno de nosotros en sus redes sociales postea para que se prendan los amigos”, dijo Marianella al finalizar la primera emisión del matutino radiofónico.



Desde las 10, con una propuesta desinhibida pero responsable, las “No tan santas”, Gloria Velásquez, Erica Laporte, Samanta Mendoza y Maia López salieron al aire con la producción de Vanesa Minicci. “Empezamos con toda la euforia, un proyecto re interesante que apunta a todos”, explicó Laporte.



Por la tarde, desde las 18, los fanáticos del deporte tuvieron su cita con un seleccionado que pisa la redonda, observa el juego y reparte en toda la cancha para quienes piden “Dame pelota”, un ciclo integrado por los periodistas del suplemento DxT de El Diario de la República.



También con periodistas de El Diario, el tándem de Gabriel Casari, Florencia Divizia y Marina Balbo cerró la jornada con información útil en novedades referidas a series de TV, cine, libros y música para todos los gustos.



Además de la grilla, FM Lafinur cambió su imagen a través del logo y el estudio, que por unos días transmitirá desde al auditorio de El Diario de la República y la Biblioteca "Los Libros de Charlie, Palacio Cultural".



Saludos, felicitaciones y recomendaciones recibieron los nuevos productos radiales de FM Lafinur, que conforma una nueva opción en la radiofonía puntana y en la comunicación al país y al mundo desde el streaming.



No todo está dicho y queda mucho por informar, la buena nueva es que FM Lafinur está en el aire de manera diferente. “La noticia no descansa y está en la calle, acá estamos para recibirla y difundirla”, sintetizó Sortino.