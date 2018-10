El equipo Fila ya calienta motores para la tercera edición de "Corre El Diario"

La dama del equipo llega a San Luis en busca de la triple corona. María Ovejero, de Tucumán, es la dueña indiscutida de las ediciones anteriores de "Corre El Diario" y este domingo a partir de las 10 buscará el invicto. "Venimos con las mejores expectativas, estoy ansiosa porque llegue el momento de la largada. Entrené todos los días, trabajé mucho en la pista, cuidé mi alimentación y la hidratación especialmente, así llego 10 puntos para correr", dijo la competidora y agregó que le gusta mucho participar en "Corre El Diario" porque es una carrera muy familiar. "En ediciones anteriores noté mucho el acompañamiento de la gente en todo el trayecto. Eso nos ayuda bastante, nos da fuerza, es un aliento más y nos hace sentir tranquilos para llegar a la meta y sentir el aplauso", expresó.

La felicidad de Gustavo Frencia, de La Rioja, por participar en la competencia se percibía a lo lejos. Como Ovejero, es la tercera vez que compite, pero ganó durante la edición de 2016; en 2017 le arrebataron el podio y quedó en segundo lugar. Frencia aseguró que dará pelea y que está muy ansioso por estar en la línea de la largada. "Estoy muy contento de que me invitaran este año. Siempre quiero ganar, pero hay muy buen nivel y no es fácil. Haré lo posible. Me encanta apoyar este tipo de eventos para crecer mucho más como profesional", afirmó y añadió que hace varias semanas que no compite en nada. "Ésta va a ser la primera competencia en la segunda parte del año. Así que siento un enorme deseo por estar en la pista. Sólo faltan unas horas y por eso estoy a la expectativa, diagramando y pensando cómo va a ser mi desempeño".

Cristian Meneguzzi, de Rosario, es primerizo en "Corre El Diario", y como sus compañeros está feliz de poder medirse con otros competidores. "Escuché que es muy linda la carrera y que siempre atienden muy bien a los atletas. Tengo muchas expectativas, trataré de dar lo mejor, de estar lo más adelante que se pueda. Me siento muy ansioso por conocer el circuito porque nunca participé así que será una experiencia nueva. Vengo con buen ritmo, compitiendo durante los últimos fines de semana. Había hecho un pequeño parate por una lesión; pero más allá de eso estoy con muchas ganas de correr. Tengo un poquito de miedo, pero son más grandes las ganas de participar y dejar todo en la pista", expresó.

El sport manager, Jorge Basiricó, agradeció a El Diario por tener en cuenta al equipo Fila por tercer año consecutivo. "Estamos listos. Trajimos un equipo de atletas de buen nivel, para pelear los podios de la general. Nos gusta San Luis porque siempre somos bien recibidos. Confío en el trabajo individual, que cada uno realiza en su ciudad, ya que cada uno viene desde puntos distintos Tucumán, La Rioja, Rosario y yo de Buenos Aires, y habitualmente nos juntamos en los eventos y les designo las competencias. Estamos contentos", dijo.

Basiricó contó que hace 20 años que viene a San Luis. "Todo inició a fines de los años 90, con uno de mis atletas, que se llama Marcelo Lerda, y vive en Potrero de los Funes. A través de él se tendieron lazos para estar en acá y por los resultados de nuestros atletas, fuimos invitados en otras competencias que organizan en la ciudad. La provincia es hermosa, las sierras son espectaculares y siempre me llevo los mejores recuerdos. No quiero dejar de menciona a Anibal Schlottke un gran colaborador de la carrera y siempre nos tiene en cuenta a la hora de invitarnos a San Luis", afirmó.

Los cuatro listos y esperan con ansias el momento en el que inicie la carrera. "Almorzamos pastas, pero la cena será el plato de mayor cuidado. Tendrá que tener los hidratos de carbono necesarios para que las reservas a nivel glucógeno estén cargadas y tengamos un buen desempeño", concluyó el sport manager.