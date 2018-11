El bono hará que algunos sueldos paguen Impuesto a las Ganancias

Los 5 mil pesos extra, que se percibirán a través de ese plus, pueden hacer que el trabajador supere el mínimo no imponible y cambie de posición en la escala.

El bono de 5 mil pesos que se estableció el 1º de noviembre se verá afectado por el Impuesto a las Ganancias. Aquellos que no llegaban al sueldo mínimo y con este plus lo hacen deberán pagarlo, así lo advirtió este miércoles el tributarista César Litvin.

"Es un concepto que se considera no remunerativo desde el punto de vista previsional, pero impositivamente se paga", argumentó Litvin. Por ese motivo, según el caso, la percepción del monto del bono puede ser menor a 5 mil pesos.

El 50% se abonará con los salarios de noviembre, que se percibirán en diciembre, mientras la otra mitad con los salarios de enero, lo que llegará a los trabajadores en febrero, según el decreto 1043/2018 que estableció una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado.

En declaraciones radiales, Litvin aclaró: "No hay ninguna ley que cambie el Impuesto a las Ganancias o que diga que no se paga". Actualmente, un trabajador soltero y sin hijos paga Ganancias a partir de un salario neto de 29.855 pesos mensuales. Mientras que uno casado, con dos hijos de hasta 18 años, tributa a partir de los 39.495 pesos.

Aquellos que no pagan Ganancias y que con el bono pasen del mínimo no imponible, deberían abonarlo por la diferencia. Litvin consideró que el pago de Ganancias "va a depender de cómo se paga el bono, si se va cuotificando o no".

En el caso de un sueldo bruto de 40 mil pesos, el impuesto con el bono rondaría en los mil pesos. Ganancias abarca a un universo de casi dos millones de personas, un 62,5% más que la cantidad de contribuyentes que había hace apenas tres años.

NA