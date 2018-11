Buscan que los menores de 12 años no viajen en moto

La capital puntana podría sumar a su normativa de seguridad en el tránsito la prohibición de llevar niños como pasajeros en las motos. Así lo propuso el concejal de San Luis del bloque unipersonal Identidad Popular, Luis "Piri" Macagno, quien presentó un proyecto de ordenanza para que los menores de 12 años no puedan viajar como acompañantes en los vehículos de dos ruedas.

Uno de los principales argumentos que indicó el edil en el documento, que ya ingresó para su análisis en la Comisión de Transporte, es que la mitad de los accidentes viales que se producen en el país corresponden a ese tipo de rodados, mientras que las muertes de motociclistas alcanzan casi la tercera parte de las víctimas fatales durante los siniestros que, en el caso de la capital puntana, "el rango de 5 a 14 años es el predominante para 2017", según afirma el texto de la propuesta.

"La edad establecida está relacionada a las condiciones de seguridad con las que cuentan las motos para los más chicos, que recién a los 12 años promedio ya pueden asentarse en los estribos, mientras que los cascos homologados para los menores son a partir de esa edad. Por eso me parece fundamental cuidar la salud y la seguridad de los más chicos", explicó Macagno, quien sostuvo que en distintas ciudades del país existe una legislación similar como, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario (Santa Fe), Posadas (Misiones) y San Fernando del Valle de Catamarca.

"Inclusive en el caso de la Capital Federal la prohibición es para los menores de 16 años, que me parece una exageración, pero sí hay que cuidar la seguridad y la vida de los más chicos", agregó el edil de Identidad Popular.

El proyecto especifica que además de motocicletas y ciclomotores, la restricción también implica a los rodados de tres ruedas ("zootropos") y similares. Para quienes incumplan con la normativa, el concejal propone sanciones de 800 a 8 mil Unidades Monetarias Municipales (UMM), que actualmente cada una está fijada en 1,90 pesos, por lo que las sumas de las infracciones irían de los 1.520 a los 15.200 pesos.

"La multa se considera de mayor gravedad y es superior a las establecidas para los infractores del código de la seguridad vial. También, los que no cumplan deberán hacer un curso de concientización durante tres días, con una dedicación de una hora por jornada, sobre la normativa vial, los perjuicios que traen los accidentes de tránsito y cómo prevenirlos", indicó Macagno, quien añadió que esa última condición será indispensable para la restitución de las motocicletas, tras el pago de la multa correspondiente por no acatar la normativa.

Estadísticas de accidentes

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), durante el año pasado murieron en el país 7.213 personas (324 fueron menores entre 0 y 14 años), lo que representa un incremento del 21,5 por ciento en comparación con 2016. Durante ese año, además 7 de cada 10 menores que se desplazaban en vehículos de cuatros y dos ruedas, lo hacían sin la protección adecuada.

Motociclistas, conductores de alto riesgo

La Asociación Civil Luchemos por la Vida realizó un estudio sobre el comportamiento de los motociclistas durante la conducción, a los que califica de "peligrosos". El informe se realizó con datos visuales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante junio y julio de 2017, sobre un total de 1.402 motos y ciclomotores que circulaban en días hábiles, de 8 a 18.

"El resultado puso en evidencia algunos comportamientos de alto riesgo", sostiene el documento titulado "El peligro de los motociclistas", publicado en www.luchemos.org.ar, donde afirma que pese a que los vehículos de dos ruedas son inestables y no ofrecen carrocería protectora, sus conductores hacen peligrar sus vidas y las de los demás.

Entre las conclusiones del informe, asegura que el 35 por ciento de los motociclistas no respeta el semáforo en rojo, mientras que el 22 por ciento no aminora la velocidad en las esquinas.

Además, un 66 por ciento no señaliza sus maniobras de giro, es decir, no colocan el "guiñe" al doblar ni al cambiar de carril. También un 69 por ciento no cede el paso en las sendas peatonales, mientras que un 51 por ciento las invade cuando se detiene a la espera del cambio de semáforo.

"Estos constituyen solamente una muestra de muchos otros comportamientos riesgosos que explican los altos índices de siniestralidad de este grupo, cada vez más numerosos", concluye el estudio de Luchemos por la Vida.