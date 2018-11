Juana Koslay: harán una correcaminata para luchar contra la diabetes

El sábado 24 de noviembre se realizará, en Juana Koslay a partir de las 10, una correcaminata para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes. La actividad estará organizada por el Ministerio de Salud de San Luis y por el Hospital "Juan Gregorio Vivas", de la "Ciudad Verde". El día de la lucha contra la dolencia, que fue el 14 de este mes, tuvo como mensaje principal que las familias adopten un papel clave en la prevención de los factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, sedentarismo y tabaquismo.



"El lema de este año de la caminata es 'Diabetes y Familia' ya que varios de nuestros pacientes van a venir con sus hijos, nietos y esposas, que son el sostén diario para afrontar esta enfermedad. La idea es que todos tomen conciencia, y qué mejor que haciendo ejercicios. Habrá dos distancias de caminatas y una para los que quieran correr", precisó el director del Hospital de Juana Koslay, Fernando Vasconi.



Desde que está en funcionamiento el complejo de salud, hace nueve años, siempre se realiza alguna actividad para conmemorar la fecha de lucha contra esta enfermedad. "Hemos organizado acontecimientos simples. No queremos que sean complejos porque no tenemos los recursos económicos, pero si organizamos algún encuentro se lo pedimos al Ministerio de Salud y nos brinda alguna ayuda", dijo.



Las distancias a recorrer en la caminata serán de 2 y 5 kilómetros, mientras que la carrera, que se incorporó este año, se hará sobre un trayecto de 5 kilómetros (Ver Gráfico). Todos los interesados que deseen inscribirse tendrán que acercarse el día de la caminata, a partir de las 9, al ingreso del hospital; allí serán anotados. Largarán desde ese sitio a las 10; y la segunda actividad empezará a las 10:30. "En los distintos eventos que hemos organizado, cada vez participa más gente", destacó.



"La carrera no es competitiva y no hay ganadores. En la general, los cinco primeros de la categoría masculina y femenina recibirán pequeños trofeos. A los participantes que caminen les daremos un número cuando se inscriban. Al finalizar la actividad, se sortearán regalos", explicó.



Entre las entidades que participarán, estarán la Sociedad Sanluiseña de Nutrición, que instalará un stand; y la agrupación Para Vivir Mejor (Pavime), un grupo interno que tiene el hospital conformado por pacientes que practican actividad física.



También contarán con la presencia de integrantes de programas del nosocomio, como el de Tabaquismo, Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Adolescencia. Entre las asociaciones puntanas de running, intervendrán Fusión, Agrupación Ramón Cabrera, Estatus Run y Gladiadores.



El Programa de Promoción y Prevención de la Salud, además, tendrá un puesto en donde realizará el Test de Findrisk, una herramienta para calcular en la población adulta el riesgo de padecer diabetes tipo 2.



Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), más de 425 millones de personas en el mundo padecen la enfermedad. La mayoría de estos casos son de diabetes tipo 2, una condición que puede prevenirse mediante actividad física regular, una dieta equilibrada y la promoción de una vida saludable.



"Es una enfermedad endémica y tiene una prevalencia mundial. Se está viendo gente más joven con diabetes. Es un padecimiento metabólico y se asocia a factores de riesgo como la obesidad y el sedentarismo. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo en Argentina, seis personas de cada diez son obesos; seis de cada diez son sedentarios; y tres de cada diez son hipertensos", detalló.



También colaborarán en la organización el Ministerio de Seguridad y la Secretaria de Deportes.