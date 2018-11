Torneo federal de básquet: Confían en "El Lobo"

Nicolás Arese (33 años) ya está como en casa en San Luis. Agustín Busso (29) es nuevo en la ciudad y día a día va conociendo la idiosincrasia puntana. Eso sí, ambos tienen en común que defienden la camiseta de GEPU con alma y vida en el Torneo Federal de Básquet que arrancó hace unas semanas. Y esta noche a las 22, también intentarán dejar su sello en el compromiso ante uno de los candidatos de la zona –Independiente de Oliva- en el “Emilio Perazzo”.



El ala-pivot Arese hace un tiempo que ya reside en San Luis. “Toto”, tal como todos lo conocen, surgió en Banda Norte de Río Cuarto, y tras un paso por Estudiantes de Concordia jugó en El Chorrillero, Sociedad Española hasta que recaló en GEPU.

En el caso de “Titino” Busso, la historia es distinta. Surgió en Tiro Federal de Morteros, y tras vestir la camiseta de Pérfora de Plaza Huincul y Unión de Sunchales, llegó al “Lobo” para este torneo. “Cuando surgió la propuesta de GEPU, me sedujo porque es un club con mucha historia. Sabía que había un buen equipo, mucho entusiasmo por parte de los dirigentes de volver a jugar un torneo nacional. Me encontré con un club lindo. La gente me brindó todo desde que llegué”, dijo el ayuda.

La clave: sumar rodaje



El equipo ya jugó tres partidos con el saldo de un triunfo –Jáchal de local- y dos derrotas -9 de Julio y Bell, ambos de visitante-. “Arrancamos bien en casa; y afuera yo creo que iniciamos bien ambos partidos pero tenemos esos baches de un equipo que se está conociendo. Nos falta saber cómo actúa nuestro compañero, conocernos de memoria. Cuando logremos juntar esas cosas vamos a andar muy bien”, analizó Arese, quien sufrió una lesión en el torneo local pero ya está recuperado, y justamente ante Bell sumó minutos importantes en cancha.



El “Toto” recalca eso de pulir detalles. Y lo explica, “Lo sentimos en la faz defensiva y ofensiva. Por ejemplo nos hicieron bastantes goles tontos por falta de ayuda. Y en ataque, nos falta mirarnos y saber qué hace cada uno”. Y Busso agregó, “Otro detalle por ejemplo fueron las perdidas. Los dos partidos de visitantes estuvimos ahí de ganarlo. Mirá, el domingo faltando dos minutos y con el partido empatado, perdimos una o dos pelotas con las cuales a lo mejor nos traíamos el triunfo. Pero lo importante es que vamos por buen camino. Creo que hubiese sido preocupante si volvíamos con una derrota de 20 puntos de diferencia”.



Cada jugador y también el cuerpo técnico entiende que el rendimiento irá de menor a mayor. Y que todo es una cuestión de tiempo, “Estamos haciendo todo lo necesario en el día a día. Y con los juegos, iremos encontrando la mejor cara. Pero estamos para pelear los primeros puestos de la zona. Además sería importante ganar de visitante. Ir a jugar en otras canchas, con aros distintos, con la gente en contra y ganar, alimentará la confianza del grupo”, subrayó Arese.



“Titino”, que cuando anda derecho con el aro perfora redes desde el perímetro, contó qué le pide el entrenador “Pepe” Franzi, “Sobre todo dinámica, por mi forma de jugar. También el gol de tres puntos y obviamente que defienda. Lo importante es que somos un plantel largo. Tengo mucha confianza porque los conozco a los chicos y estamos para luchar la zona. A medida que pasen los partidos, nos afianzaremos y veremos para qué estamos”.

Hacerse fuerte en casa



Una de las premisas de GEPU es no dejar puntos en el camino cuando juegue en San Luis. Y esta noche tendrán una medida importante, ya que recibirá a Independiente de Oliva. “Es un equipo que tiene mucho gol. Con jugadores de nivel. Están bien cubiertos en todas las posiciones y corren mucho. Debemos estar bien defensivamente para bajarle el goleo. Es un lindo partido para ganarlo y decir: acá estamos”, sostuvo Busso.



Lo mismo piensa Arese, “Entendemos que Ferro de Pico, Independiente de Oliva, Club Bell tienen buenos nombres igual que nosotros, pero con la diferencia que ellos vienen jugando juntos. El Federal es un torneo que crece cada vez más y es muy parejo”.



El “Toto” y “Titino” saben que GEPU se armó para pelear. Piden tiempo y tiene mucha fe en el equipo. Confían en que el “Lobo” hará un gran Torneo Federal.



Para volver a la senda del triunfo

Arranca la tercera semana del Torneo Federal de Básquet y GEPU intentará volver al triunfo tras las dos derrotas consecutivas. El equipo dirigido por José “Pepe” Franzi jugará esta noche a las 22 ante su público cuando reciba a Independiente de Oliva en el “Emilio Perazzo”.

El conjunto cordobés jugó un solo partido en el torneo. Fue en condición de local ante 9 de Julio de Río Tercero, al que venció por un contundente 84-61.

La actividad esta noche comenzará a las 21 con el partido del 3 x 3. GEPU viene con un récord de 2 triunfos y 1 derrota. Allí, el “Lobo” tendrá el regreso de Ignacio Ponce, que se sumará a Federico Alaniz, Santiago Ferrer y Marcelo Castillo

En cuanto al valor de las entradas, saldrá $100 la popular alta, $150 la popular baja y los menores de 16 años entrarán gratis con un alimento no perecedero (fideos secos, arroz, leche en polvo, azúcar), que será donado a la Fundación Niños Felices.