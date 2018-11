Alberto: "Inaugurar estas obras nos coloca a la vanguardia"

En La Cumbre, el Gobernador puso en marcha la balanza de pesaje dinámico, las estaciones de carga para autos eléctricos y el Centro de Monitoreo.

El peaje La Cumbre fue el epicentro de importantes inauguraciones que realizó ayer el gobernador Alberto Rodríguez Saá, que según manifestó "nos colocan a la vanguardia". Puso en marcha la nueva balanza de pesaje dinámico, las siete estaciones de carga para vehículos eléctricos (funcionarán en cuatro puntos distintos de la traza de la Autopista de las Serranías Puntanas) y el Centro de Monitoreo. Además anunció medidas comprometidas con el medioambiente, como la plantación de 200 mil árboles y arbustos, y el reemplazo de las luminarias actuales por la tecnología Led.

El Gobernador llegó pasadas las 19, y lo primero que realizó fue el corte de cintas para inaugurar la balanza de pesaje dinámico, una obra que requirió una inversión de veinte millones de pesos. Pero no solo hizo eso, sino que también con la ayuda de un empleado del Ente Control de Rutas, pesó el primer vehículo (un bitren de "Bitrenes TSA San Luis"), y le dio el "ok" para que pueda seguir circulando, tras corroborar que no iba excedido.

El novedoso sistema (es el segundo con estas características, tras el inaugurado en Desaguadero el año pasado) funciona con un sensor en la ruta que pesa aproximadamente el vehículo, un kilómetro antes de que llegue al peaje. El empleado en la cabina ya conoce el peso, y si está posiblemente excedido (el límite es 45.500 kilos), se lo direcciona a la balanza estática por eje, que dirá con precisión si está o no en infracción. En caso de que esté en falta, se le labrará el acta correspondiente y deberá dejar o reacomodar la carga para seguir circulando.

"Este sistema de control tiene una velocidad para trabajar, que agiliza el tránsito. Antes se controlaba, pero mucho menos y sin tanta precisión el pesaje. Al ser lento, se acumulaban los camiones, y los que venían tenían que pasar, porque el tiempo se hacía largo. Este sistema es de una excelencia maravillosa. Hay muy pocos en Sudamérica que tienen este sistema", afirmó el mandatario provincial.

Luego siguió con el Centro de Monitoreo y la primera ruta eléctrica del país, y la segunda en Sudamérica, teniendo en cuenta la de Montevideo, Uruguay. "En Desaguadero, Terrazas del Portezuelo, La Cumbre y Justo Daract, hay estaciones de carga para los autos eléctricos. El que pueda, piensa, quiera y encuentre la vía, para tener uno, sabe que en San Luis va a poder andar sin problemas. Esto también es amigable con el medioambiente, significa estar a la vanguardia, pensar en el futuro, y soñar. Soñar", recalcó Rodríguez Saá.

El ministro de Obras Públicas, Felipe Tomasevich, agregó: "Es una garantía para todos los que tienen híbridos o autos eléctricos. Aunque haya pocos en nuestro país, la tendencia mundial es que esto se acreciente. Hoy suena distinto a la realidad que se vive a nivel nacional, pero ése es el desafío que propone el Gobernador, de pensar en los próximos años y en las próximas décadas".

Además hubo lugar para los anuncios, que estuvieron también relacionados con el medioambiente. Alberto anunció una obra de parquización de las rutas con la plantación de 200 mil especies de árboles y arbustos, cumpliendo en San Luis con el pedido mundial de la Organización de las Naciones Unidas, de tener un árbol cada dos personas.

Adelantó que reemplazarán toda la iluminación actual por la tecnología Led.

"A nosotros nos sale cerca de siete millones de pesos, por el tarifazo de la luz, tener las autopistas iluminadas en toda la provincia. No vamos a pelearnos de vuelta y no pagar la luz, aunque a veces nos dé ganas. Vamos a pasarnos a la iluminación Led, que nos va a significar la misma potencia, con un 40 por ciento de ahorro. Es un sistema complicado, porque los focos Led no se hacen en Argentina y habrá que hacer una licitación. Pedimos que en junio podamos inaugurar esta tecnología. Es una inversión cara pero vale la pena. Apagar la luz, sería un remedio, pero no vamos a hacer eso. Tenerla prendida es un signo de que San Luis es luz".

Por último, Rodríguez Saá elogió las obras asegurando que "nos ponen a la vanguardia, en los primeros puestos en todo", y destacó una vez más la política de la provincia en cuanto a las rutas y autopistas: "Todos los que vienen de otras provincias comentan los problemas de las rutas, pero de golpe, llegan a San Luis y ven otro país. Aparece una ruta como si estuviera en Europa o Estados Unidos. Iluminada, parquizada, con los faroles pintados de distintos colores que entretienen. El que pasa por las autopistas siente un enorme placer. Ésa es la primera impresión que queremos generar".