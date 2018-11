La maratón de montaña brilló en la Patagonia

El K42 de Villa La Angostura, una de las carreras más importantes del calendario nacional de Trail Run, contó en esta 16ª edición con una corredora de San Luis que dio la nota: Verónica Filippa (40 años). Terminó cuarta en la general femenina —entre 239 damas—, fue la tercera mejor argentina y además se consagró subcampeona sudamericana Master de Trail. Completó la maratón de montaña en 4h43’14”.

La tricampeona provincial de Trail (2016, 2017 y 2018) iba con grandes expectativas y las cumplió. Filippa se metió entre las principales animadores de la carrera y por delante de ella solo concluyeron la holandesa Ragna Debats (ganadora), que además cruzó la meta séptima en la general total; y las argentinas Yennifer Castro —San Martín de los Andes— y Verónica Ramírez —Esquel—.

“No había corrido en Villa La Angostura. Fue una carrera hermosa, con lugares bellísimos. Por ejemplo, en la cumbre del Cerro Bayo —punto máximo de la competencia— veías la inmensidad de la montaña, la nieve, las quebradas y los lagos, entre ellos el Nahuel Huapi”, contó la corredora nacida en Eduardo Castex (La Pampa) pero que desde hace muchísimos años vive en San Luis.

Esta maratón de montaña es conocida por su dificultad. Y así lo confirmó Verónica. “Fue más exigente de lo que imaginé. Si bien había estudiado la altimetría e imaginaba algo, cuando estás en la montaña todo cambia. Largamos con 4 o 5 grados, un clima fresco, ideal para evitar la deshidratación; y además se corrió con una suave llovizna. A lo largo del recorrido hubo todo tipo de dificultad: subidas durísimas, un cruce de río con agua helada, un raizal con un terreno arenoso y complicadísimo, un gran sector de nieve en el Cerro Bayo; y bajadas increíbles”.

Los pensamientos iban y venían en la cabeza de Filippa mientras desandaba kilómetros en la Patagonia. “En realidad no quería pensar mucho en mi posición. Sabía cómo estaba ubicada porque la gente y los controles te iban informando. Conocía bien a las chicas que había pasado y que estaban detrás de mí por haber competido con ellas en carreras de la Serie K21. Son corredoras de gran nivel y no quería que me alcanzaran. Y como una sabe que en los últimos kilómetros pueden pasar muchas cosas, me concentré en mantener el ritmo y no perder la concentración. Terminé muy feliz en lo deportivo porque había atletas de grandísimo nivel, y hasta campeones nacionales”, describió.

Los metros finales fueron por las calles de la bella localidad neuquina. Y ella los recordará por siempre. “Los corrí con una alegría inmensa. La gente divina porque todo el mundo te alentaba. Además, yo tenía mi nombre arriba del número en el dorsal así que todos me decían: “Vamos Vero, dale Vero”. Sumado a eso, los niños te querían tocar la mano. Fue algo maravilloso”, concluyó Filippa, la atleta de San Luis que brilló en Villa La Angostura.