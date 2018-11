James Parker de paso por San Luis

James Parker está donde le gusta estar, en su querido San Luis a la que arribó para hacer algunos trámites, le encantaría quedarse hasta fin de año, pero desde hace unos meses a esta parte se ha vuelto casi imprescindible para buena parte de los habitantes de ciudad Real, una pequeña urbe ubicada en el centro mismo de España en donde el puntano brilla jugando al handbol, en el Vestas Alarcos, el club más importante de la ciudad.

“La verdad que se vive como una locura en la ciudad que apenas tiene 80 mil habitantes. La gente te para y saluda por la calle, los medios están siempre pendientes del equipo, es un lugar en el que el handbol es el deporte más importante”, contó James.

El central lleva apenas tres meses jugando en el club. Se adaptó rápido e inclusive había conseguido estar en la segunda ubicación de la liga, pero desde que Parker viajó a Argentina por trámites con la visa, el equipo perdió dos encuentros y cayó a la sexta posición en un abrir y cerrar de ojos y lo quieren de regreso ya.

“En poco tiempo pude crecer mucho en mi juego, si bien siempre traté de entrenarme como un profesional, en Europa están todos los recursos para poder trabajar de la mejor manera y me hacen sentir importante, el equipo y el entrenador confían en mí a la hora de las jugadas decisivas de los partidos” relató el central en diálogo con Dame Pelota por FM Lafinur.

Este presente auspicioso es fruto de una buena decisión que tomó el jugador a la hora de partir hacia el Viejo Continente, porque pese a tener todo listo para jugar en la primera división española, decidió hacer un año de adaptación en el ascenso.

“Tomé esa decisión porque pensé que iba a ser mucho más fácil adaptarme a la técnica del torneo español jugando contra rivales de menor talla y la verdad que me siento muy cómodo, de hecho hemos jugados contra equipos de la A y le hemos ganado, no es que hay una diferencia abismal en lo técnico, la diferencia es más bien económica y la verdad es que por ahora no es algo que me importe tanto", dijo Parker.

Su actualidad en la selección

Estar presente en un juego olímpico es el gran sueño de James Parker, para eso debe sentirse cada vez más fuerte en la selección y jugar en una liga europea es un punto a favor. “Con esta salida al exterior, me cambiaron de posición en la selección, pasé de ser extremo a primera línea, me siento mucho mejor, el próximo torneo es el Mundial en Dinamarca y Alemania, en enero y estoy en la lista preliminar y eso me pone muy contento".

Otro sueño para James es poder jugar Champions League pero no lo desespera. Sabe que la oportunidad le va a llegar, que es mejor ir con paso firme y seguro. "Me gustaría ascender con este equipo y el año que viene ver qué opciones de clubes tengo para jugar, mi idea es saltar primero a la A de España y luego quizá pasar a Francia". Cerró el puntano que brilla en el handbol español.