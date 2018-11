Afirman que en 11 barrios podrán realizar el pedido de escritura

Lo aseguró la secretaria de Vivienda. Eran casas que estaban en tierras en las que el Estado no tenía el dominio.

Terminar de pagar la casa debe ser, sin dudas, mucho más que cruzar una meta. Más que el abrazo del triunfo o el suspiro que surge en el pecho cuando se cumple un compromiso. En San Luis, después de 35 años de transitar por un exitoso plan de viviendas sociales desarrollado por el Gobierno de la Provincia y que le dio la ansiada casa a decenas de miles de personas, muchos de esos adjudicatarios cumplieron con su parte y terminaron de pagar sus cuotas. Ese último pago fue meta, abrazo y deber cumplido. Pero muchos todavía sienten el sabor amargo de no contar con el papel que los unge como dueños totales de ese techo. Según la secretaria de Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto, en toda la provincia hay unas 9 mil personas que ya cancelaron su casa entregada por el Estado, pero que aún no pudieron escriturarla. Igualmente adelantó que lograron que once barrios (no precisó cuales), de distintas localidades, ya tengan su escritura regularizada.

En total, hay 84 barrios en todo el territorio con inconvenientes, pero la tarea por regularizar dominios y escrituras no tiene pausa. "Luego de mucho trabajo, ya firmamos los documentos de once barrios que tienen lista la escritura regularizada. Tenemos ochenta y cuatro barrios con inconvenientes, pero la semana próxima los propietarios de las casas de once barrios podrán hacer el pedido de escritura. El Gobierno no tenía el estado de dominio de esas tierras, pero ya todo está encaminado", cerró la funcionaria.

Las personas que no han podido escriturar es porque no tienen el dinero para afrontar los honorarios de un escribano privado para que le gestione el documento. Por ese motivo el gobernador Alberto Rodríguez Saá lanzó un plan para que, aquellos que no pueden afrontarlo por su cuenta y ya cancelaron su casa, se acerquen al organismo habitacional y obtengan su escritura totalmente gratis. La operatoria ya está vigente y decenas de técnicos, trabajadores y funcionarios de la Secretaría de Vivienda y de la Escribanía de Gobierno se encuentran abocados a esa labor.

"Nosotros, de acuerdo a la información que tenemos, contabilizamos que hay 9.000 viviendas canceladas y no escrituradas. Ya estamos remitiendo expedientes, la idea es comenzar a entregar un número de expedientes similar todas las semanas. Queremos que salgan lo antes posible. Son trámites que llevan su tiempo, su proceso y por ello dispusimos un gran equipo de trabajo para agilizar todo. Escribanía de Gobierno, para hacer una escritura, debe cumplir con requerimientos legales como cualquier escribano particular y eso lleva unos días", expresó Gutiérrez de Gatto en diálogo con El Diario de la República.

"Contamos con pedidos de muchísima gente que quiere escriturar su vivienda desde hace años, pero que no tenía el dinero para pagar su escribano de manera particular. Y ahora, gracias al Gobierno de la Provincia, lo podrá hacer. Es una tarea lindísima y será el Gobernador quién estará entregándolas", agregó.

Pero no todo es simple tras 35 años con diversos planes habitacionales. A la hora de escriturar un inmueble no pueden existir las desprolijidades y desde la secretaría corrigen cualquier error u omisión para que cuando los escribanos tomen los documentos, cierren su labor sin tropiezos ni demoras.

"Dentro de esos nueve mil adjudicatarios hay familias que viven en casa de barrios cuyos terrenos no fueron regularizados, o gente que vive en barrios a los que les dieron tenencias precarias. En esos casos demoraremos un poco más, porque el primer paso será regularizar los barrios. Son hogares que pertenecen a construcciones del viejo Foprovi, allá por los años '80 y '90. Por ejemplo, en El Talita hay un barrio de 11 casas que se hicieron en terrenos que no eran del gobierno provincial, y como nadie puede dar lo que no es suyo, el Estado no podía darle escritura ni transmitir la propiedad sin antes ser propietario de las tierras donde están las viviendas. Dar ese paso previo tarda un poco más. Es necesario arreglar eso que lleva tanto tiempo sin solución", explicó la funcionaria.