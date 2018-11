Aumentó la manzana: el kilo en las verdulerías llegó a $80

Se acercan las fiestas, y tanto la verdura como la fruta no paran de aumentar. Esta semana fue el turno de la manzana, que en las verdulerías de San Luis el kilo ronda entre los $50 y los $80; en el precio también varía la calidad del producto. Pero la fruta típica de la sidra no fue la única, los verduleros aseguran que la papa llegó a $25 el kilo y la batata a $80.

Javier Fernández, dueño de la verdulería “La Huerta”, ubicada en Sucre y Belgrano, expresó: “La manzana ha sido la fruta que más ha aumentado en este tiempo. El cajón, que va de 18 a 20 kilos, antes estaba $450 y ahora lo estamos pagando a $850. Los productores nos han dicho que va a llegar, en los próximos días, a $1.000”. Por eso, el kilo de manzana esta rondando entre los $55 y $60”.

Nahuel Cecchetto, dueño del comercio “Mandale Fruta”, ubicado en el centro de la ciudad, también sintió el aumento y resaltó que vale $70 el kilo de manzanas —de mejor calidad, que traen desde Río Negro— y $50 la que llega desde Mendoza. Alejandro Castillo, de “Feria Ale, La Orgánica”, ubicada en la calle ex Julia Roca esquina Maipú, fue otro que sufrió el aumento y la venta de esa fruta está a $60 la roja y, la verde, a $80.

Las razones de la suba que le dieron los productores a los tres comerciantes fueron diversas. Javier resaltó que le aseguraron que sube el precio por las intensas lluvias y por la demanda de la fruta para la producción de sidra. Nahuel, por su lado, explicó: “Este aumento no tiene lógica, la manzana es una fruta que se da todo el año. No tienen un motivo lógico, lo que sí se es que subió mucho y la caja de manzanas me sale $1.000. Cuando el cliente me pregunta, no sé qué decirle. La banana también aumentó, pero es ecuatoriana, y es entendible por el tema del dólar”. Y Alejandro explicó que se debe a que, en este momento, la manzana que está entrando es de Río Negro y la suba del combustible repercute en el precio.

El aumento de la manzana no solo lo sienten los comerciantes, sino también los bolsillos de los clientes. Pero los verduleros se las ingenian con las ofertas, las promociones y los bolsones para ofrecer el mejor precio a sus clientes. “Tratamos de trabajar al costo por una cuestión de que no queremos que nuestros clientes dejen de comprar y, si mantenemos el precio cuando baja, hacemos la diferencia. Sabemos muy bien la situación en la que se vive en nuestro país”, resaltó Alejandro.

Los tres comerciantes aseguran que los puntanos no dejaron de comprar frutas y verduras, pero sí disminuyeron la cantidad e, incluso ahora, muchos compran por unidad y solo lo que necesitan para el día a día. La solución de los verduleros fue brindarles bolsones de frutas que rondan entre los $200 y $700 pesos.

“Se nota la diferencia porque, en vez de comprar un kilo, los clientes ahora llevan dos o tres manzanas. Las personas se quejan por el tema de los aumentos, pero lamentablemente no les queda otra que pagar. Incluso nos pasa a nosotros mismos, si queremos ofrecer manzanas, no nos queda otra que comprar”, dijo Javier y agregó que la bolsa de batata de 7 kilos llegó a $400; y, para la venta, el kilo está en $80. Por otra parte, Alejandro señaló que, por las lluvias en la zona de Córdoba y Mendoza, la papa se disparó con un aumento del 50%, llegando a $25 el kilo o dos kilos por $40.

Los tres, incluso, han tenido que sumar a sus negocios la opción de tarjeta de crédito ya que muchos puntanos, por la crisis económica, debieron recurrir a esta opción para llevar frutas y verduras al hogar.

Respecto a la típica ensalada de frutas navideña, prevén que va a haber un aumento en los precios, pero que ya preparan estrategias de ventas accesibles para las familias puntanas. Los verduleros hacen malabares para que no decaigan las ventas y, así, poder ver ganancias.