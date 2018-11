Villagra logró su 21º título

Como en los no tan viejos tiempos, Federico Villagra volvió a adueñarse de una corona dentro del Rally Argentino y a ser el referente en la especialidad de los derrapes. Es que tras los cuatro títulos al hilo que cosechó Marcos Ligato, ahora “El Coyote” recuperó un cetro del que parecía ser el dueño absoluto cuando allá por la temporada 2002 sumó su primer título en la Clase N4. Desde ese momento no dejó de incrementar una estadística envidiable. Ahora alcanzó su primer éxito en el Rally de Malargüe 2018 y cerró anticipadamente el certamen de la clase mayor, para aumentar a 21 campeonatos en su haber. No hay dudas de que Villagra el piloto del siglo XXI, siendo el piloto más laureado de nuestro automovilismo, superando a Gabriel Raies (17) y a Juan María Traverso (16).

A su manera: Para no dejar dudas, el cordobés no especuló y este domingo salió a sellar el asunto. Con el Ford Fiesta MR del YPF Elaion Rally sacó réditos y aprovechó el hecho de largar adelante y no encontrarse con un piso tan roto a raíz del paso de los autos. Todo pese a que un segundo lugar era negocio para él, teniendo en cuenta el retraso que sufrió Alejandro Cancio (su rival en el torneo) al romper dos neumáticos en su Chevrolet Agile durante la etapa sabatina. Sin embargo, apretó y fue a la caza de Augusto D'Agostini (el mejor en el Día 1 con el VW Gol del Baratec), quien penó con la rotura de un neumático y su rival no lo perdonó para finalmente aventajarlo por 22 segundos.

“Fue una carrera increíble, en la que todos tuvimos problemas y que conseguimos terminar de la mejor manera. Soy consciente de todo lo que he logrado hasta acá; y sé lo que cuesta ganar un campeonato, por eso hay que disfrutarlo”, afirmó Villagra. “Contra la suerte de Villagra no se puede, ja. Yo rompí cinco gomas en esta carrera… Me quedo con el esfuerzo hecho todo el año”, admitió el neuquino Cancio.

En este denominado “Rally 33° Fiesta Nacional del Chivo”, el tucumano Gerónimo Padilla completó el podio de la RC2 con el Peugeot 208 del Baratec (a 3:52.3).