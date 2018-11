Andrew Lincoln volverá en tres películas de "The Walking Dead"

Esta noche es el episodio clave para Rick Grimes en "The Walking Dead". El actor que protagoniza al personaje, Andrew Lincoln, decidió abandonar la serie pero parece que este no es el final. "Hay mucha más historia para contar y lo haremos", confirmó el jefe de contenidos Scott M. Gimple en una charla con The Hollywood Reporter.

Ahora se conoció que Lincoln volverá como el ex policía en una serie de tres películas con alto presupuesto para la televisión. Sin fecha de estreno anunciada, la producción comenzaría el año próximo.

"La historia de Rick continuará en películas", finalizó Gimple.