Desde este lunes abren las inscripciones para la beca "Construyendo Sueños"

A partir de hoy todos los estudiantes que hayan terminado, este año, el secundario podrán inscribirse para aspirar a la beca "Construyendo Sueños". Será a través de un link que estará en la página web del Ministerio de Educación (www.sanluis.edu.ar). Con la modificación de la Ley "Beca Al Mérito Bandera Argentina" del 2013, esta nueva versión de la ayuda económica busca dar un enfoque social, para que los alumnos egresados no vean imposibilitado el comienzo y la continuidad de sus estudios terciarios por falta de dinero, sobre todo ante el mal momento que atraviesa el país. Señalaron que el período de inscripción estará habilitado hasta el 21 de diciembre.



La beca será para tres alumnos egresados de cada establecimiento educativo de San Luis, ya sea de gestión pública o privada. Deberán tener un promedio general de ocho como mínimo y priorizarán las condiciones socioeconómicas de su grupo familiar. "Es para los estudiantes que deseen iniciar una carrera universitaria el año que viene; ellos son los que tienen que inscribirse para acceder a la beca. Esta va beneficiar a tres alumnos de cada establecimiento educativo que terminen el secundario con un promedio mayor o igual a ocho. Además el ingreso de sus familias no deben superar dos salarios mínimo, vital y móvil. En base a eso se va a evaluar si puede o no acceder a la beca", expresó Andrea Lucero Gitto, jefa del Subprograma Políticas Estudiantiles.



El importe que recibirán los becarios es el mismo que perciben los chicos de la "Bandera Argentina": 5 mil pesos por mes. Lucero Gitto aseguró que las becas anteriores a la modificación continuarán su curso "ya que eso fue un derecho adquirido".

Otro de los cambios tiene que ver con el rendimiento académico universitario. "En base a las reuniones que mantuvimos durante el año pasado con otros becados, decidimos disminuir el porcentaje de rendimiento, aunque les vamos a exigir un mínimo de materias aprobadas por año", comentó.



El decreto que contiene los cambios manifiesta, en su artículo 4, que "a los fines de percibir el beneficio con normalidad, el becario deberá presentar ante el Subprograma Políticas Estudiantiles, u organismo que en el futuro lo reemplace, la siguiente documentación según calendario académico: del 1º al 10 de marzo del año de inicio de la beca, el plan de estudios de la carrera elegida con el detalle de las materias por año, especificando cuáles son anuales y cuáles cuatrimestrales y el régimen académico.



Del 10 al 20 de abril del año de inicio de la beca, la constancia de alumno regular o constancia de inscripción en las materias".

Además durante agosto y en diciembre del año de inicio de la beca, se les pedirá la constancia de alumno regular o el analítico certificado por la institución. A partir del segundo año de la carrera, tendrán que presentar la constancia de alumno regular y el analítico del 1º al 15 de abril y del 1º al 15 de setiembre de cada año.



El decreto advierte que "el incumplimiento de los presentes requisitos, en un plazo no mayor a cinco días hábiles a contar desde el vencimiento, será causal de caducidad de la beca 'Construyendo Sueños'".



Pasos y requerimientos

Lucero Gitto detalló otros pasos y requisitos que deberán cumplir los chicos que quieran aspirar a la nueva beca. "Además de un promedio de ocho, tendrán que haber cursado los dos años inmediatos anteriores en el Nivel de Educación Secundaria dentro del sistema educativo provincial. Si cumplen con esto, los alumnos pasarán a una segunda instancia, en la que se ponderará su condición socioeconómica, lo que prevalecerá al momento de otorgar la beca", aclaró.



En la web deberán adjuntar fotocopia del DNI, del libro matriz, expedido por la institución educativa donde egresó el estudiante, que acredite el promedio general; fotocopia de los recibos de sueldos o formularios de inscripción en la AFIP para determinar el nivel de ingresos de grupo familiar; planilla de situación socioeconómica.



El postulante deberá completar una planilla, que tendrá carácter de declaración jurada, los datos de las personas que viven en su hogar. Para evaluar los ingresos familiares se pedirá que presenten una copia de los recibos de haberes (en el caso de trabajadores en relación de dependencia o beneficiarios previsionales) o el formulario de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de categoría, (en el caso de trabajadores autónomos o monotributistas).



Si el estudiante vive con personas con discapacidad tendrá que informarlo. Si es menor, el beneficio será percibido por su tutor hasta que alcance la mayoría de edad.



Lucero Gitto dijo que una vez evaluados los postulantes, y determinados quiénes reúnen los requisitos para acceder al beneficio, se publicará la nómina de los seleccionados en el diario de mayor cobertura de la provincia. El plazo no deberá exceder al 1º de febrero del año posterior al de la promoción.



En el gobierno provincial advirtieron que si el becario no se presenta en el plazo indicado, o si se detecta falsificación o adulteración en los datos, será desestimado. En tal caso, se tendrá en cuenta al alumno del mismo establecimiento educativo que ocupe el cuarto lugar, siempre y cuando reúna todas las condiciones establecidas.



Señalaron que quienes no puedan adjuntar la documentación por el sistema, podrán enviarla por mail a: becasconstruyendo@sanluis.edu.ar o llamar al Subprograma Políticas Estudiantiles al 4452000, internos: 3486 y 3059, de 9 a 14.