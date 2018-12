Cientos de chicas puntanas denunciaron abusos en las redes

La página recopiló más de 140 testimonios. Algunos tienen denuncias radicadas, otros son acusaciones.

La denuncia de la ex "Patito Feo", Thelma Fardín, contra el actor Juan Darthés, generó una explosión de escraches en las redes sociales. Cientos de chicas puntanas aprovecharon la apertura de una cuenta de Instagram llamada "miracomonosponemossl2", para hacer públicas las situaciones de violencia psicológica, física y sexual que sufrieron por parte de sus novios, amigos o conocidos. En total la página recopiló más de 140 testimonios, donde varios nombres de los acusados se repiten. Algunos casos están judicializados, otros no. Si bien esta es la segunda cuenta, ya que a la primera, según contó su creadora, la denunciaron tanto que fue eliminada, ya obtuvo más de 3.400 seguidores en solo dos días y sigue creciendo. Además hay otra página con un nombre similar, también en Instagram, y otra que se llama "Cuidate Machito Puntano", en Facebook. También cerraron dos más en Twitter: @laspibassanluis y @MachitosSL

La persona que creó la cuenta (no quiso dar su nombre) contó a El Diario por qué lo hizo. "Vi en Twitter que una chica de Villa Mercedes estaba escrachando a un montón de varones abusadores, acosadores, violentos y demás. Me sorprendió ver que había tantos testimonios y eso me hizo pensar que acá en San Luis capital podía hacerse algo parecido. Desde el momento que cree la página, enojada por todo lo que había leído, no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo. En menos de 24 horas la primera página tuvo 2.500 seguidores y ahora pasamos los 3.400. Los testimonios no paran de llegar, es impresionante", dijo.

Contó que si bien no recibió amenazas directamente, si de unas cuentas falsas le "advirtieron" que le estaban interceptando el IP. "Por un lado me alegra saber que estamos haciendo una revolución y que las pibas se animan a hablar, pero por otro lloro con algunos mensajes y leo cosas fuertísimas que me hacen pensar en cómo puede ser que estas cosas sucedan así como así. Es triste y preocupante", manifestó.

Agregó que los casos más graves tienen denuncias o están en ese proceso. "Es difícil a veces ir a la Justicia porque, por lo general, no te toman una denuncia así como así. Lo digo por experiencia propia", expresó y agregó que sufrió muchas situaciones de abuso. "Esto no para. Tristemente todas fuimos acosadas, abusadas, violentadas o incluso violadas alguna vez", señaló.

"Una como mujer naturaliza miles de cosas que después te das cuenta que están mal. A todas nos pasa. Ese pibe que te dio un beso a la fuerza en el boliche; el que te insistió para tener relaciones tanto que te hartaste y tuviste que decir que sí para poder irte; o el que te tocó sin consentimiento... y hablo de cosas leves. Todo está mal y nosotras nos autoculpamos, lamentablemente. Pero es lo que buscamos parar, basta de culparse a una misma, basta de naturalizar, de callarnos y de tener miedo", sentenció.

Una manifestación

El viernes un grupo de madres, algunas cuyos hijos fueron víctimas de abuso, realizaron una manifestación en la puerta del Poder Judicial para pedir celeridad a la Justicia en las causas que llevan adelante contra los violadores de sus niños. Una de las organizadoras, Gabriela Toledo, expresó su punto de vista respecto a la oleada de escraches que se llevaron adelante en los últimos días: "No estoy a favor de los escraches. Siento que lo que se tiene que hacer son denuncias, esa es la manera correcta de proceder y que una forma de manifestar estas situaciones es el respeto a todos mujeres y varones. Siento que el escrache es una consecuencia a la inacción de la Justicia y me parece que responde un poco lento, pero responde".

"Creo que tenemos que hacer otras formas de movilizaciones siempre desde el respeto y usando la creatividad, pienso que el camino es otro, pero sí visibilizar lo que está pasando y esta actriz -en referencia a Thelma Fardín- nos mostró que cuando la otra actriz - Calu Rivero- se animó a hablar, ella lo pudo hacer y siento que nos pasa eso. Cuando ves que hay un grupito de mujeres que pudo decirlo, le dio coraje a la que no se anima", expresó.