China SSJ, momentos piolas

Valentina Solorza, más conocida en el ámbito digital como China SSJ, empezó a hacer videos en su casa desde muy chica y hoy cuenta con 200 mil seguidores entre sus cuenta de Twitch e Instagram y con una comunidad profundamente instalada e identificada con ella.

La streamer revelación de Argentina la rompe en sus transmisiones en vivo sin abandonar la virtud de improvisación que la distingue y el carisma con la que representa su personalidad. Con tan solo 16 años, quiere llegar a lo más alto en la plataforma.

―¿Cuándo y cómo te iniciaste en el mundo de Twitch?

―Arranqué en 2020. Ya hacía directos en YouTube jugando juegos y con el paso del tiempo conocí Twitch. Me había aparecido un video de Coscu, pensaba que él hacía solamente videos hasta que me enteré, por medio de una compañera de mi escuela, que estaba en vivo en su canal. Eso me llamó la atención y empecé a buscar sobre qué era la plataforma. Todo esto me encanta desde que era chiquita. Me acuerdo que le agarraba el celular a mi papá, me encerraba en el baño y me ponía a grabar audios contando anécdotas, como si estuviera hablando con gente. Era un celular chiquito que no servía ni para grabar. Después, cuando tenía 7 u 8 años, empecé a sacarle el celular a mi mamá, me grababa y subía algunos videos a YouTube. Editaba los videos con el mismo celular

―¿Qué es Twitch?, si le tenés que explicar a alguien que no entiende mucho del tema.

―Siempre les explico a las personas mayores que Twitch es como la televisión de los pibes, pero sale en una sola página. Es la televisión del ahora, con un poco más de comedia, con cosas más piolas. Cada uno elige lo que quiere ver y para qué lado se quiere tirar.

―¿Cualquier persona puede hacerse un canal en esa plataforma?, ¿qué se necesita para arrancar?

―Lo único que se necesita son ganas. Por ejemplo, yo había empezado con la Play que no tenía ni cámara. Después, cuando quise hacer IRL, que es básicamente hablar con la gente a través de la cámara, arranqué con un celular que era reviejo. Al principio, me daba vergüenza y no quería mostrar la cara. Hay que sacarse la vergüenza y si uno tiene ganas, tiene que arrancar con las herramientas que tenga disponibles. Es práctica, es hablar e ir soltándose con el tiempo. Yo creo que es algo que pueden hacer todos. Es más, hay una señora grande, que es una genia, que se llama Betty Marcel y hace streaming.

Twitch es el reemplazo de la televisión. Las plataformas de streaming van a permanecer por mucho tiempo.

―¿Se puede ganar dinero en Twitch?

―Se puede ganar dinero, pero a través de donaciones. Yo no vería a Twitch como algo muy estable porque eso depende de la gente. Si este mes te quieren donar mucho, tienen plata o no, entonces, así como yo en un mes puedo ganar cierto dinero, capaz el que viene es mucho menos o nada, nunca hay algo fijo. Hay streamers más grandes que consiguen contratos y pueden vivir de Twitch por un tiempo, pero también hay gente que se tira a la pileta de lleno y quizá no sabe con lo que se puede encontrar. No solamente es Twitch, hay que meterle a YouTube, a TikTok, a los clips, porque si la gente no te conoce, no te va a ir a ver. Tenés que hacerte conocer. También está el tema de los canjes: hace poco, cuando llegué a los 100 mil seguidores en Instagram, empecé a hacer publicidades y es una remano, te ayuda muchísimo.

―¿Cómo es tu contenido?

―La gente que entra a mi canal me encuentra hablando hasta por los codos. Soy muy de improvisar y no quiero que en algún momento se pierda eso de Twitch porque creo que esa es su esencia; de que todo pase en el momento y ver cómo reacciona la gente. Prefiero prender el stream y dejarme llevar. De vez en cuando meto reacciones, jugamos algún juego con la gente, pero mayormente lo que más me gusta es hablar con los espectadores.

―¿Se genera una relación especial con la gente?

―Sí, ellos son como mis amigos. Vas conociendo a los seguidores porque pasás mucho tiempo hablando con ellos. Se crea un vínculo muy lindo; después los terminas conociendo en persona y ellos te conocen a vos.

―¿Te reconocen por la calle?, ¿te piden fotos?

―Me reconocen, pero mucho más en donde yo vivo que es Laferrere, una vuelta me pasó que tenía que ir a tocar a Morón, porque también hago música, y no pensé que iba a ir gente, pero fueron algunos de mis seguidores. Yo no lo podía creer, y no sabía qué hacer porque los estaba conociendo en persona. Me trajeron regalitos, me llevaron una caja llena de cosas. No lo podía creer, fue increíble. Fue uno de los mejores días que tuve.

―¿Qué significan tus seguidores para vos?

―Uno dice ‘estoy mal y no voy a prender stream’, pero a veces pasa que prendés el streaming y termina siendo el mejor stream que hacés. La gente te pone de buen humor o vos los alegras a ellos. Me pasó hace poco, estaba media triste y no tenía ganas de prender el stream, pero al final lo hice y la gente se puso recopada conmigo. Ellos te entienden y te animan a seguir.

―¿Twitch llegó para quedarse o es una moda?

―Para mí es algo que se va a quedar y por mucho tiempo. Por ejemplo, el otro día me fijé y hay muchos canales como si fueran de televisión, pero en Twitch, o sea, hay mucha gente que ya está haciendo producciones buenas, hay podcast, básicamente es como la televisión. Hay contenido y público para todo y cada vez veo más gente de distintas edades entrando a la plataforma y creando sus comunidades. El mundo, hoy en día, es muy cambiante: puede estar algo allá arriba y mañana puede quedar en la nada. Las redes son así, pero creo que Twitch está muy normalizado en la sociedad y ya hay un camino que lo construyeron los primeros streamers, como Coscu, y ahora lo único que queda es darle para adelante.

―¿Qué te parece esta forma recíproca de entretenimiento para los jóvenes?

―Me encanta, motiva a la gente a participar e interactuar. Tanto el streamer como el espectador, está muy bueno y te la resube estar todo el tiempo hablando y estando en contacto.

―¿Qué representa Twitch en tu vida?

―Es mi hobby y lo principal en mi vida, obviamente está la escuela, pero es una de mis mayores prioridades porque conocí mucha gente, gracias a Twitch me animé a hacer cosas que capaz antes no me animaba, me saqué la vergüenza, aprendí a hablar mejor, aprendí a expresarme mejor a la hora de hablar. Me ayudó mucho. También empecé a ir a eventos, conocí a otros streamers, conocí a mis ídolos. Me invitaron a los Coscu Army Awards y fuimos al Teatro Colón, y yo no lo podía creer. O sea, estaba en el Teatro Colón, una locura.

―Hace poco ganaste el galardón de Streamer Revelación 2023 en los Premios Cleopatra, ¿cómo lo viviste?

―Me motivó demasiado porque no fui con las expectativas altas. En el sentido de que no pensé que me iban a pasar tanta cabida. Dije "bueno, voy a ir y que sea lo que sea". Encima estaba nerviosa porque me habían hecho una entrevista y estuve bastante tiempo en cámara, y no tenía ni idea de eso. Cuando gané el premio no lo podía creer. Esa noche me explotó el celular, me felicitó muchísima gente. Me llenó el alma.

―¿Cuáles son tus metas?, ¿a dónde apuntás?

―Me gustaría apuntar a un éxito como lo es el streamer Spreen y entrar a un equipo muy bueno. También me encantaría hacer mucho más contenido, subir más videos a todas las redes y tener más cosas preparadas. En cierto punto, estoy haciendo todo muy improvisado, pero en algún momento me gustaría planear un poco más las cosas y ver qué sale.

―¿Qué opina tu familia sobre lo que hacés?

―Mi papá y mi mamá apenas arranqué no entendían nada. Tampoco fue que les dije ‘quiero ser streamer’ porque ellos ya sabían que desde hace mucho hago videos en YouTube. Pero creo que el momento en el que se preguntaron ¿qué onda con esto? fue cuando recibí mi primer pago. Ahí me empezaron a preguntar de qué se trataba porque, para ellos, debe ser reloco ver que conseguí plata haciendo algo en internet y hablando con la gente. Siempre les explico y les cuento cómo funciona todo para que no estén desactualizados.

―La plataforma Kick está tomando protagonismo en el ámbito del streaming y le quiere ganar la “pulseada” a Twitch...

―Le está haciendo una buena competencia. Igual, siempre vienen plataformas de streaming, como fue Mixer o Trovo. Una vez fui a Kick para probar y mi primer stream fue un éxito, no te voy a mentir, hasta entró mucha más gente que en Twitch. La gente del equipo es muy respetuosa, la mayoría de las personas son de otros lugares. Ya se fueron muchos streamers grandes, veremos cómo sigue la competencia”.