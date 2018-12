Desde este jueves funcionan las tarifas sociales en el transporte público

A partir de hoy (jueves), los usuarios del transporte público de pasajeros tendrán diferentes beneficios para utilizar el servicio. Entre ellos, un boleto familiar que tendrá un costo de 40% menos que la tarifa común, el ticket de trasbordo gratuito y el servicio escolar durante el receso vacacional. La medida estará vigente hasta el 1º de marzo y consiste en que el Municipio se hará cargo de esas diferencias, en beneficio de los usuarios y también de los trabajadores de la firma.

Este plan transitorio fue tomado por la comisión de emergencia, una vez de que Sol Bus, la empresa concesionaria del servicio, presentara una alerta económica sobre la quita de subsidios por parte del gobierno nacional a partir del año que viene, y fue aprobado esta semana por unanimidad en el Concejo Deliberante.

El secretario de Gobierno, Emmanuel Estrada Dubor, explicó que se va a realizar un “sostenimiento económico del servicio”, trasladándoles un beneficio a los pasajeros, y estará representado en tres ejes: el primer punto es la creación del boleto familiar, dirigido a las clases más necesitadas. “Este va a tener un costo de $12,80 sobre el boleto común, que vale $20,75, y está disponible para los beneficiarios de los planes sociales provinciales y nacionales, desempleados y trabajadores domésticos”, aclaró el funcionario, que luego sumó que van a sostener el boleto escolar y universitario durante las vacaciones. “Además, el pasajero podrá pagarle el boleto con la misma tarifa a un compañero o persona menor de 18 años”, remarcó.

A su vez, Estrada Dubor destacó la inclusión de otro boleto social, que será para los titulares de motocicletas. “Esto tiene que ver con un trabajo que venimos realizando durante todo el año en cuanto a la seguridad vial, la situación con las motos es muy complicada, por lo tanto la idea es trasladar a este sector hacia el transporte público” manifestó.

Para obtener estos beneficios, los interesados deben ir a la Subsecretaría de Transporte, ubicada en el ala sur de la Comuna y si no también en la oficina de atención al cliente de Sol Bus, en la terminal. Los adjudicados en planes sociales, como Inclusión Social, 22 AG, Asignación Universal por Hijo, deben presentar el comprobante, los desocupados tienen que pedir el certificado de negativa en Anses, los empleados domésticos deben llevar el recibo de sueldo, y los titulares de motos, la tarjeta verde.

El segundo punto se trata de la readecuación en el recorrido de algunas unidades a partir del 2 de enero. En la ciudad actualmente funcionan cinco líneas de colectivo: la A, B, C, D y E. El secretario aseguró que la A y la E, que son las más productivas, van a permanecer de la misma manera, mientras que la B, C y D van a pasar a llamarse recorrido Este y Oeste. “Esto va a dar varios resultados positivos. El usuario va a demorar menos en el recorrido, se va a pasar de cinco a cuatro líneas y a reducir de 26 a 20 unidades de colectivos”, detalló el funcionario, que afirmó que esto no va a poner en riesgo el trabajo de ningún chofer de la empresa.

En cuanto al trayecto, Estrada Dubor señaló que todavía no lo definieron, sin embargo adelantó que se está trabajando en un recorrido sobre avenidas y calles integradoras, para evitar que el vehículo pase por zonas donde no sube nadie. “El vecino va a tener que caminar algunas cuadras más, pero creemos que este cambio va a ser muy beneficioso para mejorar los tiempos de frecuencia”, destacó. A su vez, aclaró que este proceso va de la mano con el boleto de trasbordo, que también será gratuito para todos. “Los usuarios del sistema que quieran hacer un trasbordo dentro de sesenta minutos de haber tomado el colectivo anterior, lo hará sin ningún tipo de costo” recalcó.

El último punto que tiene que ver con la ordenanza que se aprobó hace dos días es la creación de un Fondo Municipal Compensador, para lograr sostener la diferencia luego de la empresa presente los detalles de la implementación de los beneficios a los usuarios. “Es un gran esfuerzo que va hacer el Municipio para el 2019, pensando en mantener a los casi ocho mil usuarios por día que utilizan el sistema y seguir sumando otros nuevos”, expresó. De esta manera, los fondos se conformarán con ingresos provenientes de las multas del Sistema de Estacionamiento Medido, las infracciones del Tribunal de Faltas, y cualquier otro ingreso de índole municipal, provincial o nacional.