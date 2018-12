Por primera vez le dan una licencia por maternidad a una madre no gestante

Malena Díaz Reck y Natalia Pagano decidieron tener un bebé. Natalia quedó embarazada y Brunna, como llamarán a su hija, nacerá a mediados de enero. Pero, en el tramiterío laboral previo al parto, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) le negó a Díaz Reck -quien trabaja ahí hace más de 20 años- gozar de la licencia por maternidad y, en cambio, le ofrecieron la de paternidad, de solo tres días, frente a los 90 con que cuenta el personal femenino. Las mujeres fueron a la Justicia y, según un fallo difundido este jueves, ganaron la batalla.

El fallo fue firmado bajo la subrogancia del juez Francisco José Terrier (en reemplazo de Luis Federico Arias, suspendido por 90 días, mientras se lleva a cabo un jury por abuso de autoridad, prevaricato e interferencia en procesos de otros jueces). En diálogo con Clarín, Terrier explicó que “la parte más importante del fallo es la exhortación a los legisladores provinciales a que dicten una normativa para el régimen de licencias, que contemple las distintas conformaciones familiares, una norma que tiene más de 40 años y que lógicamente no podía prever, entonces, situaciones como estas”.

La decisión del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata beneficia tanto a la beba por nacer como a la mujer gestante (Natalia Pagano) y a la no gestante (Malena Díaz Reck). La última había hecho el pedido de licencia por maternidad a ARBA el 7 de agosto de este año. Según se aclara en el fallo, la mujer declaró no haber obtenido "respuesta definitiva", aunque, dice también, "la Dirección de Asuntos Laborales aconsejó el otorgamiento de licencia por paternidad, que es de tres días, y no la correspondiente al personal femenino".