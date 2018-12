La Caminera incrementó los controles en las rutas puntanas

Las ansiadas vacaciones comienzan al subirse al auto. Para viajar sin estrés, sin multas y disfrutar desde el primer minuto, es importante conocer todos los requisitos necesarios para salir a la ruta. Además de preparar la valija, primero hay que abrir la guantera y revisar si está la documentación necesaria para poder transitar por la provincia y el país. En época de vacaciones, los controles son más frecuentes debido a la cantidad de turistas que circulan por todo el territorio argentino.



El director de la Policía Caminera, comisario mayor José Nievas, dio algunas recomendaciones para tener en cuenta. Los documentos fundamentales y que no pueden faltar son el carnet de conducir, tarjeta verde, cédula azul y el seguro del automóvil.



Además remarcó que en caso de no contar con estos papeles no se podrá transitar. "La ley lo especifica. Son indispensables para conducir tanto en la provincia como en el resto del país", dijo. También destacó que en San Luis el certificado de la



Revisión Técnica (RTV), no será un requisito obligatorio, pero advirtió que en otras provincias sí lo solicitan.



Señaló que otra de las precauciones que se debe tener antes de prender el motor, es verificar que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad, como también encender las luces bajas. "Muchos de los que salen de vacaciones suelen llevar tráilers o casillas rodantes y es importante que cuenten con la señalización correspondiente, las cadenas colocadas y el seguro", comentó el jefe de la Policía Caminera.



Desde el 20 de diciembre y hasta el 10 de marzo 1.200 policías trabajan para que tanto los puntanos como los turistas cuenten con la mayor seguridad al transitar por la ruta y autopistas de la provincia. La finalidad de estas acciones es concientizar a la población sobre la importancia de tomar las medidas de precaución a la hora de emprender un viaje. Además, no multarán directamente a los conductores, sino que se les entregará folletos en los que detallarán las principales recomendaciones de seguridad.



Nievas aseguró que todo el personal estará abocado en el "Operativo Verano", y que participan la Policía caminera, turística, y las patrullas. "Todo lo necesario para que puedan tener un verano seguro", indicó y agregó que las acciones apuntan a que todos puedan disfrutar de la provincia durante la temporada. Señaló que los conductores deben tener precaución con la velocidad y, por ejemplo, no pasar a más de 10 kilómetros por hora por los puestos policiales, como así también respetar las indicaciones en las autopistas.



Destacó que si el trayecto es largo, lo mejor es tomar un descanso al costado de la ruta. "La idea es llegar tranquilo a destino. Sabemos que en las Fiestas se moviliza mucha gente. Por otro lado un accidente no tan solo le ocasiona un perjuicio a la familia, sino también le genera una gran demanda al Estado, que tiene que responder cuando una persona ingresa lesionada al hospital", afirmó el jefe de la Caminera.



Según Nievas, la ley establece que la multa está valuada de acuerdo a la variedad de mayor octanaje en la estación de servicio más próxima a la Unidad de Juzgamiento. Sin embargo, precisó que debido a la suba del dólar y el consecuente desfasaje en los costos, se trabaja con una resolución que establece una unidad fija de 18 pesos.



De igual modo, manifestó que una multa leve va desde los 50 a 100 unidades fijas, una grave de 300 a 1.000 y una muy grave de 1.000 a 5.000. Además especificó que una vez que la Policía labra la infracción, queda a disposición del juez precisar el valor final de la multa.



El director de la Caminera indicó que no llevar el cinturón de seguridad es una infracción cuyo valor ronda los 800 pesos, como también la luz baja apagada. Si el conductor ya tiene recurrentes sanciones el monto será más elevado. "Tratamos de ser más flexibles, hacer llamados de atención y transmitirles cómo tienen que circular sin aplicar la sanción de inmediato", manifestó y agregó que en caso de no tener el seguro se retiene el vehículo hasta que presenten la constancia. "Lo pueden hacer de manera digital. Muchas veces sucede que se olvidan el papel y le piden a algún familiar que se le manden una foto. Una vez que verificamos que está en regla puede continuar su camino", destacó.

Algunas recomendaciones

-No usar el celular al momento de conducir.

-Mantener siempre los cinco segundos de distancia de seguimiento ayudará a reaccionar ante un imprevisto y posibilitará esquivar peligro.

-Llevar siempre las luces bajas encendidas aumenta la visibilidad.

-Indicar siempre las maniobras con las luces de giro.

-Elegir el mejor momento para viajar. Tratar de no hacerlo al amanecer o al atardecer (según su sentido de marcha) para así evitar los reflejos.

-Se debe viajar de noche, ya que la visibilidad disminuye notoriamente.

-Evitar ingerir alcohol en todo momento durante la conducción.