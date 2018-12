Alguien miente en el caso de un joven que fue apuñalado

Alguien miente. Luis Fernando Monzalvo Barroso aseguró este domingo, ante los jueces de la Cámara del Crimen 1 de San Luis, que Gabriela Ayelén “La Gata” Aguilar, la mujer a la que juzgan por haberlo acuchillado durante una pelea, la noche del 30 de mayo del año pasado, fue la autora de la puñalada que casi lo mata. El testimonio de la víctima fue contradicho en la misma audiencia por un sobrino de la acusada, Benjamín Aguilar, quien sostuvo ante el tribunal que él fue quien hirió a su vecino.

La versión de que quien empuñó el cuchillo e hirió a Monzalvo Barroso no fue la joven de 27 años procesada por el hecho, sino su sobrino, fue anticipada a los jueces, en una audiencia anterior, por Guillermo Aguilar, padre de Benjamín.

El hermano de Gabriela dijo que los Monzalvo Barroso la acusan a ella porque le tienen bronca a su familia –siempre se peleaban– y querían que alguien fuera preso. A su hijo, de 16 años entonces, no lo enviarían a la cárcel.

Luis Fernando Monzalvo Barroso tenía 17 años cuando fue acuchillado en su barrio, el José Hernández, de San Luis, y estuvo a punto de morir. En el juicio, el forense Jorge Giboín declaró que si no hubiera recibido atención médica a tiempo, el adolescente hubiera muerto. Ayer, el joven recordó que estuvo varios días en coma, en el Hospital San Luis.

Una vez que se repuso, su familia se lo llevó a la ciudad de General Villegas, Buenos Aires. De allí lo trasladaron ayer, exclusivamente para que declarara en el juicio por el intento de homicidio que sufrió.

“Yo estaba adentro de mi casa, en la manzana 1, cuando escuché griteríos y salí”, declaró ante los jueces Silvia Aizpeolea, Jorge Sabaini Zapata y José Luis Flores. Lo que vio esa noche de otoño lo decidió a intervenir: “Estaba mi hermano Lautaro peleando con ‘La Gata’ Aguilar, en el cuadrado cerca de mi casa”, dijo. Se refería a un espacio abierto que hay entre dos manzanas. En ese momento solo era una discusión, “se estaban bardeando, así”, hasta que su hermano le pegó una patada en una pierna a su contrincante y la hizo caer al suelo.

“Cuando ella se cae, yo me acerco para pegarle en el suelo, pero ella se levantó, sacó un cuchillo y me dio una puñalada”, recordó el muchacho de 19 años. “No tengo ni idea”, contestó cuando le preguntaron de dónde sacó el arma blanca la mujer.

Según Monzalvo Barroso, hasta el día de hoy no sabe por qué peleaban su hermano y su vecina, aunque reconoció que ambas familias tenían conflictos desde hacía tiempo.

Dijo que su hermano salió corriendo y probablemente no supo entonces que a él lo habían herido. Quien lo auxilió, según recordó, fue su tía, Yésica Vescia, una mujer policía, esposa de su tío, Mauricio Gabriel Altamirano. Ese hombre, a quien todos en el barrio conocen como “Marola”, es hermano de la madre de los Monzalvo Barroso.

El joven apuñalado dijo que esa noche vio a Benjamín Aguilar “a seis o diez metros” de donde él fue lesionado. ¿Está seguro de que la persona que lo hirió fue ‘La Gata’ Aguilar?, le preguntó ayer un juez. “Cien por ciento seguro”, contestó el muchacho.

Cuando el defensor oficial de Cámara, Carlos Salazar, que asiste a Aguilar en el juicio, le preguntó si era usual que ellos le pegaran a la mujer, Monzalvo Barroso dijo que no. “Nos tenemos que defender”, se justificó. “Si ella hace lo mismo, nosotros también”, agregó.

"Yo lo herí a Luis"

Otro que emigró de San Luis después de aquella pelea fue Benjamín Aguilar. Su padre declaró ante los jueces, en una audiencia previa, que lo envió a Neuquén, donde vive su madre. También lo hicieron viajar a San Luis para que declarara ayer.

El chico dijo que aquella noche del 30 de mayo de 2017, él volvía al departamento de su tía Gabriela, de comprar en un negocio de la vuelta. Y en eso vio a Lautaro Monzalvo Barroso que bajaba las escaleras del monoblock donde vive su tía: el muchacho salía con “Cindy”, una chica que vivía en un departamento más arriba.

Según él, de lejos el mayor de los Monzalvo Barroso lo amenazó y le anunció que iba a golpearlo. Y detrás de él aparecieron otros cuatro, entre los que estaban Luis Fernando y “Marola” Altamirano. En eso llegó, para ayudarlo a defenderse, Maximiliano “El Pachi” Campos, que andaba armado con un machete.

Según Benjamín Aguilar, él se enfrentó a Lautaro Molzalvo Barroso, que le pegó con un palo, y él le devolvió una trompada. En eso estaba cuando alcanzó a advertir que Luis Monzalvo Barroso se le venía encima con un cuchillo en la mano.

Mientras peleaba con Lautaro, atinó a sujetarle la mano al hermano, para que no lo apuñalara. Hasta que consiguió agarrarle el cuchillo y clavárselo él a quien lo había empuñado hasta entonces.

“Yo lo herí a Luis y salí corriendo. Tiré el cuchillo atrás de la escuela y me subí al techo del monoblock como dos horas. Después me tomé el colectivo a La Punta y me fui a la casa de mi tía Vanesa Aguilar”, declaró ayer.

Al otro día, aseguró Benjamín, fue su padre a La Punta, a decirle que tenía que contar la verdad.