Sigue la incertidumbre en UTA por la quita de los subsidios

Los 600 choferes que representa hoy la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Luis viven una incertidumbre total, ya que todavía no tienen ninguna certeza de cómo va a continuar el sistema de transporte público urbano e interurbano, luego de la decisión que tomó el gobierno nacional de dejar de enviar los subsidios a las provincias.

El interventor del gremio hasta el 30 de diciembre, Alberto Ayala, señaló que “es de público conocimiento que el subsidio no aparece; el gobierno nacional no dice si se va a hacer cargo de alguna parte, ni cuánto va a enviar. La verdad es que no sabemos nada. Estamos en una incertidumbre total”. Mientras que el secretario General electo, que asumirá sus funciones el 2 de enero, Iván Piñeiro, dijo que “todavía no hay ninguna información concreta de cuánto va a ser el subsidio y si lo recibirán las empresas locales”.

Alguna decisión se podría conocer el lunes próximo, cuando el ministro de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz, mantenga una reunión con la secretaria de Obras de Transporte de la Nación, María López Menéndez. Después de un mes de gestionar el encuentro, que trataría cómo seguirá la relación del transporte en 2019. La intención del ministro puntano es que las autoridades le expliquen fehacientemente cuáles son los subsidios que se eliminan, cuáles seguirán vigentes y si existe ese fondo compensador del que se habla. Porque, hasta donde saben los funcionarios de San Luis, ese sería un fondo reducido, que además lo manejaría a discreción el propio ministro Guillermo Dietrich. Pero lo que más le interesa a Mones Ruiz es que le digan qué contempla la Nación para el transporte interurbano de San Luis.

Ayala insistió en que “las empresas dicen que, si no reciben subsidios, no pueden funcionar. Y, sin ir más lejos, está el ejemplo de la firma que realiza el servicio urbano en Villa Mercedes; este cuenta con muy pocos pasajeros, vuelven a aumentar la tarifa y cada vez es menor la rentabilidad que tiene”. Aunque citó el caso de Sol Bus, aclaró que todas están en la misma situación de debilidad económica por la quita de subsidios. Y destacó que “ningún corredor se puede mantener solamente con la cantidad de pasajeros que transporta diariamente”.

El día clave para los choferes será mañana, cuando tengan que percibir el salario de noviembre: “Esperamos que se depositen los sueldos y no pase nada. Después hay que esperar por el aguinaldo, que debería pagarse alrededor del martes 18. Pero el cobro de diciembre, que se paga los primeros días de enero, hoy es una verdadera incógnita”, anticipó Ayala. De cualquier manera desestimó, por ahora, alguna medida de fuerza, porque según explicó: “Tenemos que esperar a ver qué sucede y conocer qué posición tomará la UTA a nivel nacional”.

Piñeiro contó que “esta semana estuvimos hablando con el presidente de Transpuntano y nos confirmó que el salario de noviembre se pagará mañana, sin problemas, porque ya les giraron el monto de la CCP (Compensación Complementaria Provincial). Y el aguinaldo también estaría asegurado porque nos dijo que este año reestructuraron las formas de pago a los proveedores para juntar el dinero y pagarlo en tiempo y forma”.

Asimismo, aclaró que la empresa municipal no formalizó la presentación del procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo y Producción: “Todavía no lo hizo, pero una vez que se lo aprueben, las autoridades del Ministerio tienen que citar a la empresa y al gremio, y todavía eso no sucedió”.

Según dijo el gremialista, “de lo que se está hablando es de un fondo compensador que no será como el Sistau y la CCP, que se pagaba hasta ahora. Por lo que dicen, al municipio de Córdoba ya le han asignado unos 1.500 millones de pesos y ahora quedarían otros 4.000 millones para repartir entre el resto de las provincias”. Sobre Transpuntano señaló que “este año recibió unos 9 millones para pagar sueldos (CCP) y otros 3 por el Sistau. Pero yo no sé si ese dinero alcanzará a partir del año que viene, porque el precio de las cubiertas, lubricantes y gasoil ya no es el mismo de hace seis meses, cuando giraban esa plata”.