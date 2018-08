Conformaron una comisión para frenar las tarifas del gas

Un centenar de usuarios de Ecogas irrumpieron la sesión del Concejo Deliberante de Villa Mercedes para pedir que bajen los precios de las boletas del gas natural. Después de tres horas de discusiones, crearon una comisión junto a los concejales, para tratar de poner un freno al tarifazo. Hoy (miércoles), a las 18, se reunirán en el edificio legislativo junto a abogados y Defensa del Consumidor, y trazarán una linea de acción que, además, tendrá como ejes principales la recategorización de los consumidores y la zonificación del servicio.

Los ediles adelantaron que planean hacer una presentación en la Justicia Federal, similar a la que ejecutará el Gobierno de la Provincia y Defensa del Consumidor.

"Creemos que es un reclamo justo porque hay personas que no pueden pagar, a pesar de que haya facilidades por parte de la empresa. Por más que les prometieron no hacer cortes o afrontar un pago en cuotas, no están exentos de que tengan que abonar una boleta excesiva. Y si bien las tarifas no las define el Concejo Deliberante, el Municipio o el gobierno provincial, nos hacemos eco de los problemas de los vecinos y consideramos que una respuesta judicial sería buena", dijo la concejal del Frente Unidad Justicialista, Laura Rodríguez.

Antes de definir la comisión, los vecinos protagonizaron un debate subido de tono, producto de la indignación y que el cuarto intermedio se extendió más de lo pensado. La mayoría aseguró que debe pagar o pagó facturas que llegaban hasta los 14 mil pesos, y un gran porcentaje de los consumidores son jubilados o pensionados que no tienen otro ingreso.

Aunque el diálogo entre ambas partes fue tenso y a los gritos, surgieron una decena de propuestas por parte de los reclamantes. Una de ellas fue declarar al Municipio en "rebeldía" y que los vecinos no paguen más la cuota del servicio.

El concejal del bloque Cambiemos, Carlos Andreotti, explicó que resultaría imposible porque tanto el Legislativo como el Ejecutivo mercedino, no tienen las facultades para hacerlo. "Nosotros no definimos el precio del gas ni cómo se van dando las tarifas. En segundo lugar, tampoco podemos obligar a ninguno a que no pague o a la empresa que no nos cobre. Entonces pensamos hacer una comunicación solicitándole a Ecogas que contemple los casos de aquellos que no pueden abonar; que no se corte el servicio y que se tenga una contemplación en cuotas, como lo plantearon en el acta que firmaron el lunes", señaló Andreotti.

A su vez, resaltó que sería "bueno poder solicitar una recategorización como se hizo en el Departamento Dupuy, si eso ocurre, Pedernera sería consideraba como zona patagónica, lo que acortaría los gastos. Hay que tener en cuenta que la ciudad es una de las más frías del país, se registran hasta menos once grados", explicó.

El pedido de los hombres y mujeres se hizo eco por primera vez el lunes frente las oficinas de Ecogas. Allí lograron firmar un acuerdo en el que la prestataria se comprometía a no cortar el servicio a quienes no podían abonar las facturas, hasta que hicieran una revisión de los medidores en todos los barrios.

Ayer también se sumaron los estudiantes de las facultades de la Universidad Nacional de San Luis y de la Universidad Nacional de Villa Mercedes que también se manifestaron en contra de los tarifazos y las medidas de ajuste que lleva adelante el presidente Mauricio Macri.

Aunque la esperanza de una revisión tarifaria sigue siendo escasa, los vecinos creen que después de la reunión de hoy pueden llegar a obtener una solución. "Veremos qué pasa. La verdad que se está poniendo cada vez más difícil. En mi caso, soy peluquera y no me alcanza, así como yo, está la mayoría. Ojalá nuestros representantes nos ayuden, estamos desesperados. Así no se puede vivir", se lamentó Mónica Muñoz, residente del barrio El Pimpollo.