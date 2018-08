Controlaron el incendio de la Ruta 20 y realizan guardia de cenizas

El jefe de Bomberos de la Policía, Darío Zabala, informó que el incendio sobre la Ruta Provincial Nº 20 fue controlado cerca de las 20 de este miércoles. Sin embargo, personal de rescatistas realizan la guardia de cenizas por 48 horas para observar que no se reinicien las llamas que surgieron cerca de las 14 en la zona de la Planta Potabilizadora de Agua.

Sostuvo que el tránsito fue restablecido, de manera cautelosa. Edesal ya habilitó la línea de media tensión que fue cortada por precaución.

“No tenemos conocimientos de daños sobre viviendas ni de personal”, sostuvo Zabala. Ahora, la Comisaría 5ª y Policía de Medio Ambiente investigan el origen del fuego.

En este operativo participaron los Bomberos del Cuartel 1, 4 y 5 de la Policía; Voluntarios de Potrero de los Funes y San Luis; San Luis Solidario; Defensa Civil de San Luis, Vialidad Provincial, Edesal, SerBa, Policía de la Provincia, Sempro y el avión hidrante del Sistema Nacional de Manejo Contra El Fuego.

Una jornada con fuego cerca de Juana Koslay

En Merlo

“No hay peligro de viviendas”, aclaró el flamante secretario de Gobierno de la Municipalidad de Merlo, Mariano González, quien está a cargo de la coordinación del operativo para atacar el incendio ubicado en Ruta Nº 5.

El foco está ubicado en la zona del ex basural, cerca del Barrio 272 Viviendas, que no es amenazado por las llamas. “En este momento el viento sur giró y se dirige hacia el norte, donde se encuentra el Barrio Los Troncos, que no está en peligro”, detalló el funcionario.

Las llamas están sobre la copa de los árboles, por lo que entorpece el accionar de los rescatistas.

Trabajan Bomberos Voluntarios de Merlo y de Defensa Civil Municipal. La Comuna contrató máquinas para generar cortes y contrafuego. Además, reciben la asistencia de la avioneta del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

“Hemos realizado una planificación por si se descontrola el fuego, acondicionamos un lugar para trasladar a los evacuados, en el caso que hubiese”, finalizó.

Alrededor de las 21, el área prensa, envió un mensaje en el que informó que La Municipalidad de Villa de Merlo montó un centro de operaciones y evacuación en la escuela Antonio Esteban Agüero de Piedra Blanca Abajo. Pidió a los vecinos que no se acerquen al fuego y que “cualquier donación de fruta, agua o frazadas la realicen en la escuela o en el cuartel de Bomberos”.