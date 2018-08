San Luis y Villa Mercedes se sumaron a la Marcha Federal Universitaria

En la capital salieron del Rectorado y se movilizaron hacia el microcentro. Mientras que en la ciudad de la calle Angosta se concentraron en la plaza San Martín. A todos los unió el repudio por la oferta de aumento salarial a los docentes y el recorte de dinero a las universidades públicas de todo el país.

“Educación de y para los trabajadores”, rezó uno de los cientos de carteles que pasearon por las calles de San Luis, de la mano de estudiantes y docentes que defienden la educación pública y gratuita en las Universidades. Villa Mercedes, con unas 500 personas, también marchó por las calles.

Unas 800 personas participaron de la incesante caminata realizada por las calles de San Luis. La concentración empezó en el Rectorado de la UNSL, siguió por Rivadavia hasta 9 de Julio, luego tomó por San Martín y después finalizó frente al Correo Argentino, con un acto incluido.

“Hay agrupaciones docentes, no docentes y estudiantiles porque el reclamo no es solo salarial. Quieren hacer un aumento del 15 por ciento cuando la inflación va a superar el 30 0 35 por ciento. No llegan los fondos para el financiamiento a las universidades, son fondos para las becas. Hay un ataque a la universidad pública”, sostuvo el profesor Historia de la Psicología, Hugo Klappenbach.

“Marchamos al centro de San Luis en defensa de la Educación Pública para que puedan asistir los y las trabajadores. Hoy docentes y alumnos estamos marchando juntos”, agregó la delegada de ADU, Zunilda Campos.

Alejandro de la Agrupación Social “Estudiantes en el Barrio”, consideró que “este recorte, este modelo de país y este modelo político va en contra de todos los derechos adquiridos” y entendió que “la crisis actual no fue vivida nunca antes”.

Para la presidenta de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, “hay que decirle no al ajuste, no al tarifazo, no a la flexibilización laboral” y argumentó que intentan “luchar contra la crisis económica y social actual”.

En la otra ciudad

En Villa Mercedes unas 500 se concentraron en la Plaza San Martín. Además de los estudiantes y los educadores, estuvo presente el vicegobernador, Carlos Ponce, y algunos sindicatos. Inclusive estuvieron trabajadores despedidos de Cannon. Fueron por Mitre, Lavalle y concluyó en la Plaza Pedernera.