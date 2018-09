Turf en La Punta: Se hizo la Luz Delfina

Luz Delfina no tuvo rivales en el Clásico "Marina Lezcano". Hizo un tiempo de 1'12"20 para recorrer los 1.200 metros, aventajó por cinco cuerpos y medio a Nací Para Amarte y se quedó con toda la gloria en la prueba más importante de la reunión hípica de ayer en el Hipódromo La Punta. Gerardo Tempesti Villalonga estuvo en la silla. El ganador embolsó 70 mil pesos y pagó un sport de 7,30 pesos.

La carrera fue sin cuartel. El tiro no daba para especulaciones ni para manejar el ritmo. Salieron rápido de abajo y llegaron con todo arriba.

El plan de carrera de Tempesti fue perfecto. Llevó a Luz Delfina con el malón y, cuando entraron en el tiro derecho final, la acomodó y se encaminó al triunfo. Nací Para Amarte y At Seattle ensayaron una atropellada, pero nada pudieron hacer ante la jerarquía de la ejemplar del stud El Principiante, que con brazadas largas no se apichonó y no los dejó salir en la foto. Segunda quedó Nací Para Amarte y tercero At Seattle. El marcador lo completaron Yerba Mala, La Increíble Halo y Dulce Itatí. Más atrás llegaron Liberti Tily, Malva Nistel, Tango Quuen, Halo Spirit, Gloria Visión y Sweety Luz.

La primera carrera de la tarde fue para Distinguido Honour, que con la monta de Maximiliano Urquiza, aventajó por tres cuerpos y medio a Potri Pintón. Hizo un registro de 55"50 para recorrer la recta.

Green Basco fue el amo y señor de la segunda competencia de la jornada. A tres cuerpos y medio quedó Noble Esteño. Jorge Córdoba fue el jockey. El ganador clavó los relojes en 1'13"40 para los 1.200 metros.

En la tercera festejó Jartum. Cristian Ávalos estuvo en la silla. El tiempo fue de 56"20 para los 1.000 metros. A dos cuerpos quedó Talk To Richard.

En la cuarta celebró Danzarín. Isidro Ojeda lo llevó a la victoria en 1'23"40 para los 1.400 metros. Andre Rieu finalizó a dos cuerpos.

En la quinta ganó White Look. A seis cuerpos quedó Prigioni. Isidro Ojeda -que hizo doblete- estuvo en la silla. El tiempo fue de 1'24"10 para los 1.400 metros.

Pasó una nueva reunión hípica por el Hipódromo La Punta. El Clásico "Marina Lezcano" se llevó todos los laureles, pero las demás carreras también mostraron matices cambiantes que le dieron una emoción particular.

Luz Delfina fue la gran vedette de la jornada. A pesar de no ser favorita, poco le importó el corte de boletos, y ganó con mucha autoridad en una prueba que la tuvo siempre como protagonista.