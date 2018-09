Dañaron la camioneta de la jueza Virginia Palacios

Alguien rompió uno de los vidrios traseros pero no se llevó nada del interior. La magistrado sospecha que fue o bien un hecho circunstancial o un ataque relacionado a alguna de las causas que lleva en su juzgado.

Anoche, la jueza Penal 3 de San Luis se llevó una sorpresa amarga al salir de la casa de su madre, en la que había pasado la tarde. Alguien había roto el vidrio trasero derecho de su camioneta Renault Duster, estacionada en calle Mitre antes de 9 de Julio, sin siquiera tocar una mochila y otros elementos que había dentro del vehículo. En la denuncia que hizo en la Comisaría 1ª, Virginia Palacios especuló que bien pudo ser un hecho circunstancial y aislado o quizás un ataque relacionado a alguna de las causas que lleva en su juzgado.

El subjefe de la seccional 1ª, subcomisario Francisco Olguín, confirmó que investigan el hecho como “averiguación daños”, ya que no hubo robo de pertenencias. “Se hicieron pericias fotográficas del vehículo, que no está secuestrado, y se intentó identificar alguna huella dactilar, pero los peritos no hallaron nada”, confió la fuente.

Palacios acudió a la comisaría pasadas las nueve de la noche, luego de toparse con los daños, cerca de las 20:30, cuando salió de la casa de su madre, a la que había llegado en su camioneta cerca de las 14 según relató.

“No se llevaron nada. Ni una mochila que había en el asiento trasero ni otras pertenencias. Ella (Palacios) nos aclaró que quería dejar asentado el hecho sin tener sospechas sobre el autor ni las motivaciones, pero dio a entender que podría ser un acto intencional relacionado con actos de su función”, explicó Olguín.