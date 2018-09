Padres y alumnos de la Mixta pidieron que inicien las clases

Unas 30 personas se reunieron en el ingreso del colegio, que hace seis semanas está sin actividades.

En la puerta de ingreso de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, había una cartulina celeste escrita con negro que exponía la tirante puja interna: "Seños, es nuestro derecho estudiar y venir a la escuela. Basta de paros". En el comienzo de la sexta semana sin actividades en la escuela un grupo de alumnos y padres le pidieron a los docentes con una carta, carteles y otros mensajes que "reflexionen sobre la medida de fuerza y que vuelvan a las aulas".

Este lunes a las 13:30 unas treinta personas se reunieron en la puerta de la escuela para firmar un documento dirigido al rector de UNSL, Félix Nieto Quintas. En el pedido remarcaron que habían sido pacientes con la lucha salarial y la defensa de la educación pública, pero reconocían que el contexto cambió, luego de que cinco gremios (de los seis que protestaban a nivel nacional), aceptaran la oferta de la administración Macri.

“Entendemos que finalizó la paritaria. No podemos aguardar ni un minuto más luego de 50 días perdidos. Esperamos que el responsable de la UNSL les haga entender lo que estamos viviendo. Creemos que como padres también han sufrido y eso definirá su accionar. No perseguimos ningún objetivo político, solo queremos que nuestros hijos puedan tener clases y volver a la normalidad”, resaltaron los papás de los estudiantes.

Los alumnos se sumaron al pedido, pegaron carteles, dibujos y mensajes para los docentes. Una alumna, acompañada de su mamá colocó la cartulina celeste.

Otro grupo de alumnos escribió una carta donde le expresaban a sus maestros: "Queríamos decirles que nos han enseñado a pelear por nuestros derechos, aunque se olvidaron que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, dice que estamos primeros. Ustedes van a obtener el aumento de sueldo, pero nosotros no el tiempo perdido".

“Hacemos un reclamo a las autoridades. Pedimos que los chicos comiencen las clases. Ya no soportamos más esta instancia que es insostenible. Queremos llamar a las seños a la reflexión, hay dos grados que ya tienen clases. Pensamos que si dos maestras pudieron pensar y tomar consciencia de que con el paro no se soluciona nada y solo se ven afectados los alumnos, todos pueden hacer lo mismo”, expresó Claudia Aguilera Merlo, la mamá de un alumno de la institución.

La rectora de la escuela, Alejandra Quinteros salió del establecimiento y los invitó a pasar y dialogar. En el aula los padres exigieron que los docentes volvieran a clases y explicaron que la medida de fuerza los perjudica. La rectora explicó que ella no podía obligar a los docentes que regresen y dicten clases.

Algunos padres preocupados propusieron que si no se dictan clases, ellos puedan llevar los chicos al colegio y hacer una feria de ciencia, a lo que Quinteros explicó que "la escuela no era una guardaría y mientras no estén los docentes, los alumnos no podían asistir".

Quinteros pidió paciencia y resaltó: "Ya esperamos tanto tiempo, esperemos una semana más", a lo que los padres respondieron con miradas y contestaciones de enojo.

Ahora deberán aguardar una reunión con los coordinadores y que se arribe a una solución a los más de 1.800 estudiantes que aún encuentran la escuela cerrada.