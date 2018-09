Tenía prohibido conducir, lo desobedeció y está detenido

Cuando tomó el volante del vehículo, un utilitario equipado como ambulancia de la empresa que es propietario, quizás se acordó de la prohibición de manejar que pesaba sobre su persona desde enero, quizás su mente lo anuló. Sin embargo, puso en marcha la camioneta, metió primera y salió. Unas cuadras más adelante, un grupo de oficiales de la Comisaría 8ª de Villa Mercedes lo frenaron: ellos sí recordaron su rostro y que había una orden del Juzgado Contravencional y Correccional que le impedía conducir. De inmediato lo detuvieron y avisaron al juez Santiago Ortiz, quien ordenó la detención por el delito de Desobediencia a una orden judicial. El hombre de 55 años anteayer fue indagado y espera, detenido, a que el martes el magistrado resuelva si lo procesa o le dicta la falta de mérito.

El fiscal Maximiliano Bazla Cassina destacó que "la gente debe entender que cuando un juez da una orden debe ser obedecida porque si no incurre en un nuevo delito, lo que significa que estará procesada en dos ocasiones. No obedecer lo que ordena un juez es un delito".

La madrugada del jueves 18 de enero, el hombre protagonizó un accidente en el que atropelló a un motociclista en la calle Amaro Galán, a la altura del barrio Virgen de Pompeya, y huyó. Fue aprehendido unos minutos después. Iba ebrio, con 1,12 miligramos de alcohol en sangre. El joven del rodado, de 18 años, quedó tendido en el lugar con una fisura de cadera más la fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda y de los tres dedos del pie.

En esa oportunidad, Ortiz lo procesó por el delito de Lesiones culposas agravadas y le ordenó la prohibición de conducir por un año, que aún sigue en vigencia.

"El juez le dictó esa medida cautelar, fue notificado y debe ser obedecida bajo apercibimiento; si no lo obedece cae en curso en un nuevo tipo penal, que es la desobediencia de un juez. Pese a que no podía manejar, lo siguió haciendo. Si bien la escala penal del delito por desobediencia es leve y no mayor a un año, implica que ignora lo que dice un magistrado, obstruye el accionar de la Justicia y puede ser considerado un elemento para que le dicten la prisión preventiva. En muchos casos puede privar la libertad ambulatoria, o que le dicten la preventiva y se encuentre detenido por un plazo mayor en el servicio penitenciario", explicó Bazla Cassina.

El fiscal precisó que el hombre fue indagado el lunes y manifestó que habría sido por una cuestión excepcional, de urgencia. "Ahora se producirá la prueba para determinar que tan excepcional fue y, en base a esto, sí es una excusa absolutoria o no, los indicios indican que no", sostuvo.

Anteayer, el abogado defensor del dueño del servicio médico pidió la prórroga por ocho días para ser detenido y buscar pruebas que avalen su testimonio. El martes que viene vence el plazo para que el juez resuelva el procesamiento o la falta de mérito. En el caso que sea procesado puede ser con prisión preventiva o quedar en libertad por falta de mérito.