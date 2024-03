La presidenta del Concejo no acata una orden judicial

La sesión de este jueves del Concejo Deliberante dio cuenta de la desobediencia de la presidenta del cuerpo, Agustina Arancibia Rodríguez, de una medida judicial que establece la reincorporación de catorce empleados de planta permanente que fueron desvinculados en el verano.

Concejales del bloque Justicialista presentaron una nota por el incumplimiento de la orden judicial de la concejal oficialista que responde al intendente Gastón Hissa, que data del 26 de febrero.

A esta polémica se le sumó también la designación de los contratados, en un trámite legislativo que se hace todos los años. Aquí el peronismo apuntó que el acuerdo con los concejales era que tendrían cuatro empleados contratados. Sin embargo, la resolución, que fue aprobada ayer por 8 votos a favor del oficialismo y 7 en contra del peronismo, detalla que son 90. Es decir, una diferencia de 30 empleados, de los cuales el bloque del PJ no sabe para quiénes fueron designados.

A su vez, hubo un extenso debate por la desvinculación de la asesora jurídica del cuerpo, Bárbara Témoli. Esta es una de las empleadas que debió ser reincorporada por la orden judicial que Arancibia Rodríguez no acata. “Usted está incumpliendo una orden judicial. Una jueza le ordenó reinstalar y asignar funciones. Tiene que reincorporar a 14 trabajadores y una de ellas es la asesora letrada. No solamente incumple la orden judicial, desafía al Poder Judicial dándola de baja y pidiendo la liquidación final. Nosotros no podemos avalar el incumplimiento reiterado al Poder Judicial”, apuntó el concejal Gastón Témoli. La bancada peronista decidió levantarse del recinto y no apoyar la votación, que terminó siendo aprobada por los 8 votos del oficialismo.

