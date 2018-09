Vuelve a la manada

Miguel Baldoni protagonizó el pase del año dentro del Rally Argentino, el piloto puntano dejó la Compañía General de Rally para volver a su primer amor, el VRS Rally Team.

"Estoy feliz, fue todo muy rápido. Recibí un llamado de Federico Villagra y el proyecto me gustó. Además que los resultados no me venían ayudando", sintetizó el "Coyote Puntano" que tras 9 temporadas vuelve al equipo que lo vio coronarse campeón argentino de la N4.

"El equipo de ellos hizo un esfuerzo económico grande y logramos la fusión. El primer planteo que les pedí fue tener un auto competitivo y que siempre gane el mejor, ya que vamos a ser compañeros de equipo, pero a la vez rivales y cada uno quiere ganar. Así lo entendieron y estamos encaminados a terminar un gran año", comentó Baldoni, quien además dijo que ya habían estado realizando algunas pruebas a bordo del Ford Fiesta: "Es un auto que anda muy bien y que además Villagra conoce muy bien, por lo que espero obtener buenos resultados en estas cuatro carreras".

En cuanto al desenlace del campeonato con esta nueva alternativa, el puntano se mostró muy optimista: "Estamos a muchos puntos de Alejandro Cancio (el líder del actual torneo) pero hay mucho en juego aun y las últimas dos carreras entregan mayor puntaje por lo que nada está dicho. Vamos por todo".

La categoría anunció hace unos días que se suspendió la fecha de Tucumán, pero rápido de cintura, Rally Argentino designó a Toledo (ver recuadro) como sede alternativa.

"No tengo mayores precisiones de la competencia en Toledo, pero a uno que le gusta correr, lo hace en cualquier lado, además va a ser una linda oportunidad para debutar con el equipo", cerró Baldoni.