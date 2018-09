Fede Bal le deseó lo mejor a Laurita Fernández por su noviazgo con Cabré

Esta semana la jurado del Bailando 2018, Laurita Fernández (27), confirmó su romance con Nicolás Cabré (38), y el foco de los medios de espectáculos apuntaron hacia Federico Bal (28).

Hace tres meses que Fernández y Bal se separaron definitivamente, y la prensa no deja de insistir con el bombardeo de preguntas picantes. Sin ánimo de hablar en profundidad del tema, el hijo de Carmen Barbieri fue abordado por la notera de Los Ángeles de la Mañana. "Le deseo lo mejor. Hasta hacen una linda pareja. A ella le deseo lo mejor siempre, porque me dio muchas cosas y mucho amor. Entonces, le deseo lo mismo, que tenga muchísimo amor, que la quieran bien, que tenga una carrera hermosa, que triunfe en eso y que triunfe en el amor", expresó entre otras cosas y aprovechó para sembrar dudas sobre su estado amoroso, ya que días atrás lo vincularon a Bianca Iovenitti, una compañera de trabajo.

"Yo estoy solo y estoy bien así. Bianca es mi compañera de obra. Igual, si estuviese pasando algo con ella, no te lo diría. No me parece que se digan las cosas en la tele, se viven puertas adentro", afirmó.