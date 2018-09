“Autos y Lugares” pasó por San Luis

Durante la 6° fecha del tercer Rally de San Martín (del 7 al 9 de setiembre), varios amantes de los autos de carrera reconocieron caras familiares entre los boxes. Eran Roberto "Tato" Oribe y Matías “Matute” Ortiz, responsables del programa “Autos y Lugares” de "El Garage TV", que realizaron un especial televisivo para difundir el fervor puntano por “los fierros”.

“Intentamos venir antes a la provincia y ahora se dio, se alinearon los planetas para difundir nuestras pasiones tuercas”, comentó el productor "Tato" Oribe, en la segunda temporada de “Autos y Lugares” que se emite los domingos a las 16 por “El Garage TV”, el primer canal dedicado al mundo motor, que durante las 24 horas muestra contenidos inéditos que hacen de las delicias de los amantes de los motores.

“Combinamos vehículos con paisajes naturales”, explicó el productor, que lleva 10 años de actividad en la emisora. La intención es recorrer la provincia por diferentes municipios y mostrar sus atractivos turísticos y fierreros. “Estamos sorprendidos con los lugares que conocimos y por la cantidad de gente tuerca que hay”, agregó "Tato", con conocimiento de causa.





El 14 de octubre es la fecha estimada de emisión del especial de Rally Puntano. A las 16 por "El Garage TV".





El equipo televisivo llegó el viernes 7 y ese fin de semana cubrieron el rally de San Martín para un programa especial y fueron testigos “del duelo” entre Daniel Bassi y Felipe Tomasevich, cada uno al mando de su VW Gol Trend, y desde ese momento no pararon de recorrer localidades sanluiseñas.

Estuvieron en La Pedrera junto al director Maximiliano Frontera, quien les contó las características y los eventos que se realizaron. En Villa Mercedes conocieron a los responsables de AVAVIM (la Asociación Vehículos Antiguos de Villa Mercedes) y de AMCA (la Asociación de Motos Clásicas y Antiguas) para coordinar el encuentro donde reunirán varios autos y motos que serán la escenografía para las entrevistas con sus dueños, quienes hablarán de las características de sus vehículos y las funciones de cada asociación.

Las notas no se detienen, ya que además de los mencionados, pasaron por San Francisco del Monte de Oro y les queda visitar los municipios de Quines, Nogolí y Justo Daract, hasta llegar a la Capital, con las expectativas puestas en una entrevista con el gobernador Alberto Rodríguez Saá, para la que sería la presentación de estos programas especiales.

“Estamos asombrados con todo lo que vimos, en cómo se gestiona y administra la provincia”, destacó "Tato" Oribe, y explicó que no solo recorrieron las autopistas sino que tuvieron charlas con policías y bomberos “que nos pintaron un panorama agradable”.

El productor comentó que la pasión por los fierros está ligada a la liturgia de los convocados, quienes al acampar por varios días generan ingresos en la carga de combustible, en los hospedajes y la alimentación, y todo se invierte en la localidad.

En San Martín vivió una situación que utilizó como ejemplo. En una parrilla, el dueño le aseguró que para el año que viene tendrá listo un salón contiguo para atender a los comensales, ya que el espacio actual es chico para la cantidad que asiste. “Los comerciantes proyectan a futuro en base al rally, esa es la importancia que se le da al deporte”, resaltó.

La fecha estimada para emitir sería el segundo domingo de octubre a las 16. “Lo importante es difundir a cada localidad y que se sientan representadas apoyando al deporte en la provincia”, concluyó Oribe.