Una bomba de tiempo: Nahuel Rivero

El ex integrante de "La truca" tiene varios proyectos en paralelo y dirige un ensamble de percusión que se las trae.

El más fuerte antecedente en Nahuel Rivero respecto a la música fue su madre, que es pianista. En muchos de los recuerdos que el joven tiene de su infancia está ella tocando el instrumento o jugando con una guitarra.

Nahuel, uno de los percusionistas más activos de la provincia, tiene 27 años, nació en Mendoza y llegó a San Luis cuando tenía 11. Es el más chico de tres hermanos, a quienes la música les llegó por igual: Fernanda integra “Nosotras tan bien” y es acompañada junto a “Las doce cuerdas arrabaleras” en su repertorio de tango; Emiliano es guitarrista y si bien actualmente no está en ninguna formación musical integró el ensamble universitario y “Ruta natural”.

“Además mi hermano me lleva diez años, entonces desde que nací estuvo tocando la guitarra y la Fer tocaba el piano. Las melodías que yo venía escuchando me las iba guardando, fueron quedando en mi memoria y a eso se le suma que siempre me gustaron los objetos”, destacó el percusionista que tiene en cada rincón de su casa instrumentos de distintos tamaños, formas y colores que integran un enorme mundo de lo percusivo.

Fue recién a los 13 años que Nahuel empezó a estudiar batería con Sebastián de Vega. “La batería más que por el sonido me atraía físicamente, era muy llamativa por sus formas”, agregó Rivero.

Luego de su primer contacto parches, baquetas, bombos y redoblantes, Rivero empezó a estudiar percusión académica con Martín Jofré. Durante ese tiempo se empapó en conocimiento formal, lectura de partituras y demás componentes que hacen a la música académica. Pero la formalidad de la música académica no era un lugar para Nahuel.

El joven artista se radicó en Córdoba para estudiar teatro y tiempo después eligió Rosario donde estudió música y antropología. “Sentía que no funcionaba y me volví”, dijo Nahuel que si bien no finalizó las carreras que eligió, considera ahora con la perspectiva de los años que ese camino lo afianzó más con la música.

Su retorno a San Luis lo encontró con la primera formación que integró. Junto a sus hermanos y al talentoso guitarrista Alcides Alcón crearon “La truca”, una banda con un repertorio de tango criollo, milonga y candombe. “Surgió la necesidad de hacer otras cosas y fue un aprendizaje. La gente con la que empecé tenía más experiencia y fue muy exigente porque yo no tenía idea de ese estilo musical”, detalló.

“En base a esa experiencia con ‘La truca’ decidí conscientemente elegir la música como forma de vivir”, destacó Nahuel

Actualmente Rivero está dictando un taller de percusión con señas en Las Heras 495 que tiene como eje central la improvisación y que posiblemente gire hacia algo más profesional dentro de poco. “Dentro del ensamble hay muy pocos músicos, el resto son aficionados y eso está re bueno porque soy partidario de la idea de que la música la podemos hacer todos”, dijo tranquilo el percusionista.

Además integra el cuarteto “Un mañana” que interpreta música que varía entre el jazz y el folclore junto a Daniel Pitone y padre e hijo Cándido y Ramón Sanz. Con Gastón Alcaraz, además, interpretan temas propios con el nombre de “Bordes” y acompaña a dos artistas como sesionista: Marisol Mediavilla y Claudia Prett.

“La música es el pan de todos los días. Es un alimento en todo nivel, porque vivo de la música, lo cual es una alegría y un esfuerzo por igual y, también, es un alimento interno. Cada día que pasa me doy cuenta que eso se puede compartir, la música es un alimento para muchos y estoy trabajando en eso”, dijo Nahuel mientras terminaba un mate.