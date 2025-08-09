"Maluma" Solari convirtió contra Boca y casi lo hunde en el abismo

El puntano Santiago Solari estuvo muy cerca de convertirse en el héroe académico. El gol que convirtió en la Bombonera le daba la victoria al conjunto de Gustavo Costas hasta que un agónico gol de Milton Giménez salvó a Boca de una nueva derrota.

El equipo de Miguel Ángel Russo sumó de esa manera su décimo segundo partido sin victorias y desató el enojo del público local que pasó buena parte del segundo tiempo en desventaja.

Santiago Solari puso en ventaja a la Academia a falta de 15 minutos para el final del partido. El puntano ingresó a los 18 minutos del segundo en un triple cambio que envió Costas y a los cuatro minutos tuvo una muy clara, con un remate de afuera del área que se fue por encima del travesaño.

Pero el oriundo de Arizona se tomó revancha unos minutos después. Cuando tomó un rebote en el área y mandó la pelota al fondo de la red, con lo que se desató la locura visitante.