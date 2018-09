En San Luis, proponen multar a los padres que no vacunen a sus hijos

Un proyecto de ley que ya estudia la comisión de Salud de la Cámara de Diputados de San Luis podría establecer sanciones para aquellos padres que no cumplan con llevar a sus hijos a vacunar, tal como lo establece el calendario obligatorio en todo el país. La iniciativa prevé que en el caso de que los responsables de los menores aleguen “razones de índole personal” para justificar la no vacunación, sean sancionados con entre dos a cinco días de trabajo comunitario o bien sean alcanzados por penas dinerarias equivalentes a 100 o hasta 500 unidades de multa, según lo establezca el juez contravencional. Pero además que al niño o niña se le completen las vacunas que le falten.

El diputado del bloque Unidad Justicialista, Marcelo Sosa, es el impulsor de la propuesta que contempla incorporar el artículo 64 bis al Código Contravencional de la provincia (Ley 702 del 2009, que en su capítulo 5 ordena las “Contravenciones contra la seguridad colectiva”). Entre los motivos que esgrimió el legislador señaló “la muerte de una bebé en Villa Mercedes hace un mes, a causa de la bacteria que provoca la meningitis, y porque hemos notado, según lo que nos refirieron algunos médicos de distintos centros de salud, que no se están dando algunas de las vacunas por distintos motivos, que si bien son respetables, se trata de un criterio científico que indica que para evitar la meningitis existe una determinada vacuna que hay que aplicarla”.

Además, señaló que “a este doloroso caso se suma la reaparición del sarampión y de otras enfermedades que también son prevenibles con la oportuna inmunización”. También recordó que el calendario hoy contiene 19 vacunas que se deben aplicar desde que son recién nacidos hasta los 15 años, “por eso creemos que es necesario que llevemos este debate al recinto, para que salga el mejor proyecto porque la salud de los chicos depende de los padres y de la política de salud pública que es importante que ahora quede reforzada”.

Sosa explicó que la intención de que sea una contravención es para “que funcione como una forma de disuasión para los que estén obligados. Porque lo que está en riesgo es la vida de los niños que dependen de su responsabilidad”. Y rescató la actitud que el Ministerio de Salud provincial lleva adelante en contraposición al gobierno nacional que ha discontinuado el envío de vacunas contra la meningitis: “A raíz de esto la Provincia compró unas 5 mil dosis para que todos los chicos de San Luis tengan asegurada su vacunación”.

En este proyecto se tiene en cuenta la vigente Ley 22.909, que prescribe la vacunación obligatoria en todo el país y contempla determinadas sanciones actualizables por el Poder Ejecutivo Nacional. “Más allá de estas medidas conminatorias previstas desde el año 1983, es preciso hacer hincapié en la vacunación desde el ámbito provincial, a favor de la seguridad colectiva”, aclaró el ex ministro de Educación.

Entre los peligros que conlleva no cumplir con la aplicación en tiempo y forma de las distintas dosis, Sosa mencionó “la posibilidad de contagio de enfermedades graves sobre esos niños que no fueron vacunados, como sucedió este año con el sarampión. Por eso la Organización Mundial de la Salud desarrolla campañas masivas en todo el mundo, porque cada tanto los índices bajan en algunas regiones y algunas enfermedades como la viruela, que se la consideraba erradicada, tuvo un nuevo brote”.

La forma que tiene el Estado provincial de detectar estos casos es a través de los controles de la libreta sanitaria que todos los chicos tienen en edad escolar. “Hay diversas políticas que se relacionan con el control de la vacunación como es la revisación médica que se pide al comienzo de cada ciclo lectivo. Y a mí me parece que a esto hay que reforzarlo porque algunas vacunas que fueron incorporadas de manera reciente al calendario, y esta es una oportunidad para acompañar el gran esfuerzo que hace el Gobierno por cumplir con las campañas de vacunación”.

El borrador propone incorporar al Código Contravencional de la provincia el artículo 64 bis, porque el 64 ya contempla la responsabilidad de los padres, tutores y personas a cargo de un menor de edad por los daños que causen contra la seguridad colectiva. Y en el artículo 65 inciso 1 se prevén sanciones para quien ponga en riesgo la salud en la vía pública".