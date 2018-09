Cruce entre Jimena Barón y Mirtha Legrand por el aborto

Durante el programa de almuerzos que hace Mirtha Legrand todo los domingos en la pantalla del Trece, se desató la famosa grieta entre los militantes a favor de la despenalización del aborto y los que están en contra. El altercado se generó cuando se mencionó el pañuelo del color verde que tenía Jimena Barón, una de las invitadas, en su muñeca izquierda.

“Yo te respeto, ahora vos respetame a mí”, le dijo la diva a su invitada cuando vio el pañuelo, pero Barón no se calló y argumentó que no puede respetar una postura que no lo hace con la vida de las mujeres. Ante un silencio del resto de los comensales Mirtha contraatacó y dijo que es una cuestión generacional y de religión.

“Yo también soy católica… pero la Iglesia es un desastre, con los obispos y las violaciones", respondió Barón. "Pero eso pasó siempre", agregó Mirtha y enseguida, Jimena reflexionó: "¿Y por eso lo vamos a naturalizar?".

La Chiqui ante una falta de respuesta quiso cortar la conversación argumentando la falta de interés de los invitados, ante esto la cantante de “La tonta” cerró la discusión diciendo que es preocupante que a la gente no le interese el tema.