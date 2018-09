Homenaje a un héroe del ARA San Juan terminó en escándalo

Un concejal invitó a familiares del submarinista al recinto para tratar la iniciativa. Sin embargo, los ediles discutieron más de media hora antes de aprobarla porque no se respetaba un artículo de la Carta Orgánica. "Me hicieron pasar el peor día de mi vida", afirmó la madre del tripulante.

“Me hicieron pasar el peor día de mi vida", con esas palabras describió Susana Coria, madre del puntano Fabricio Alejandro Alcaraz, tripulante del ARA San Juan, al fallido homenaje que intentó hacerle el concejal del bloque Frente Unidad Justicialista (FUJ) Domingo Cabrera este jueves en el recinto del Concejo Deliberante de San Luis. El edil había presentado un proyecto de ordenanza para denominar a un espacio verde del barrio 60 Viviendas, ubicado en la calle Río Turbio entre Península de Valdez y Pedro Gil de Oliva, con el nombre del héroe. Pero, durante la sesión, pidió que se trate "sobre tablas" -sin pasar por las comisiones que le correspondan- y la violación a uno de los artículos de la Carta Orgánica municipal, desató una discusión de más de media hora entre los concejales que hizo sentir mal a Coria. Finalmente el proyecto fue aprobado por 9 votos positivos del bloque FUJ y de Luis "Piri" Macagno, y 5 abstenciones de los bloques Avanzar Cambiemos y San Luis Somos Todos.

El artículo 154 inciso I de la Carta Orgánica establece que una calle, barrio o plaza puede llamarse con el nombre de una persona recién cuando cumple tres años de fallecida (el submarino desapareció en el Océano Atlántico en noviembre de 2017). Ésa fue la razón -burocrática para algunos- de la discusión. Mientras tanto, la mamá de Fabricio y su marido, Ariel Alcaraz, tuvieron que presenciar todo el acto.

"Cuando nos llamaron para invitarnos pensamos que ya estaba listo, como cuando me convocaron de la Cámara de Diputados para hacerle un homenaje. Pero acá fue distinto. Se presentó en ese momento el proyecto y ahí mismo se votaba. No lo entendimos, ni lo vamos a entender nunca. No tenían porqué hacerme ir y hacerme sentir mal", dijo con el llanto cortado Coria y continuó: "Fue muy manoseado. Porque si tienen ganas de discutir, que discutan otras cosas. Yo no pido nada, no les pedí ningún homenaje ni nada. A mí personalmente me hicieron sentir muy mal. Me parece que la persona que dirige la sesión tiene que estar capacitada para saber y darse cuenta cuándo afecta a alguien, porque al dolor que uno tiene le suman más".

La mujer contó que ayer fue desde su casa en El Volcán al Concejo, tal como se lo pidió Cabrera.

Apenas inició la sesión, el edil pidió que se adelantara el proyecto de ordenanza y luego que se tratara sobre tablas. Ambos aprobados por unanimidad. Cabrera le pidió a Coria que pasara a decir unas palabras. Ella agradeció el homenaje al "concejal Barroso". El presidente del cuerpo, Roberto González Espíndola la corrigió, y ella se disculpó diciendo: "Es que no lo conozco".

Federico Cacace, concejal por el bloque San Luis Somos Todos, advirtió que se estaba "violando la Carta Orgánica", y que ya se le había propuesto a Cabrera "transformarlo en un proyecto de declaración o de homenaje". También, integrantes del bloque Avanzar Cambiemos, recomendaron poner en el artículo 1 que la norma se haga efectiva dentro de dos años y dos meses que es lo que falta para no faltar al documento municipal.

Cabrera expresó: "Me da vergüenza que discutamos esto. Hay tantas violaciones a los derechos del pueblo y esta violación es un simple homenaje. Creo que entiendo porqué el pueblo nos odia, pido disculpas, este proyecto no es político".

"Seguramente el concejal Cabrera tiene la mejor voluntad y todos le quieren hacer un homenaje. Tampoco va a ser ni el primero ni el último, pero me parece que no es así. Yo no tenía porqué presenciar una sesión donde ellos se pusieran a discutir. Me parece que fue para ver quién gana y quién no. Yo no sé ni de qué partido son. Solo conozco a 'Piri' Macagno que es el único que ha venido a mi casa. Los demás concejales los vi hoy y ninguno me saludó", señaló,

Reiteró: "No tengo porqué pasar un mal momento porque yo no quiero nada. A mí me dijeron que querían hacer un parque que llevara el nombre de mi hijo, y ahora no tengo ni idea que van a hacer, no entendí nada".

Agregó que luego de la sesión, Cabrera se acercó a ellos y les pidió disculpas. "Nos dijo que creyó que todos lo iban a apoyar, pero ellos no se pueden poner de acuerdo con nada. Esto a mí no me cambia en nada y jamás pido nada. Tengo la voluntad de ir y voy sola, no necesito que me vayan a buscar, no quiero nada, no molesto a nadie, pero tampoco quiero que me hagan pasar por este mal momento", dijo llorando.