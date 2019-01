Un piloto fue captado golpeando y asfixiando a su novia

Víctor Junqueira, de 24 años, consideró que el olvido de un regalo en un bar fuese un motivo suficiente para golpear y tratar de asfixiar a su novia, Luciana Sinzimbra, de 26 años.

El piloto brasileño fue captado en plena agresión gracias a un teléfono que Luciana ocultó en su habitación.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de diciembre en la ciudad brasileña de Goiania. "No puedes creer que la persona con la que has pasado tres años vaya a lastimarte, golpearte o tratar de matarte", declaró Sinzimbra, quien es abogada, a TV Globo G1.

La pareja había salido con algunos amigos a un bar, pero al regresar al departamento de Luciana, Junqueira le reclamó por haber olvidado un regalo y comenzaron a discutir.

Como la abogada temía que la discusión se hiciera más grande, escondió el celular en su habitación y comenzó a grabar.

En el video se ve a Junqueira sentado frente a Sinzimbra, quien está llorando en la cama. El joven la golpea en el rostro y piernas, mientras ella trata de patearlo.

Según información del sitio "R7", aunque la joven acudió con las autoridades para presentar cargos por la agresión, Junqueira no fue arrestado.

De acuerdo con "TV Globo G1", para que el hombre hubiera sido apresado tendría que haber sido encontrado en flagrancia y no fue el caso.

A Junqueira solo se le impusieron algunas "medidas precautorias", como evitar tener contacto con Sinzimbra. Enfrenta cargos por daños corporales, amenazas y violencia doméstica.

De ser encontrado culpable podría enfrentar una condena de hasta cuatro años y tres meses en prisión.

Sinzimbra declaró que decidió denunciar pensando en sus tres sobrinas. "No podía ver cuánto me afectó. Lo hice por mis sobrinas, tengo tres sobrinas pequeñas. Y pensar que la gente vive en un mundo donde lo encuentra normal, que no se mete en una pelea de marido y mujer. No es así".

"Él está tratando de digerir eso, analizar lo que le hizo llegar a esa situación. Está extremadamente arrepentido por haber llegado a donde llegó. Él no es un tipo violento. Ambos se habían embriagado", dijo el abogado del piloto, Romero Ferraz Filho.

Las cifras de violencia doméstica en Brasil son alarmantes. Cada hora son maltratadas 25 mujeres y en 2017 fueron asesinadas 4.539 mujeres.

La filmación de la joven (Este vídeo puede ser inadecuado para algunos usuarios)