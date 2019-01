Tres mendocinos viajan por las rutas de San Luis en bicicleta

Agustín Fernández (24), Gianni Cauda (25) y Luciano Reynoso (22) —los tres de Guaymallén, Mendoza— son amigos desde la infancia. Tenían un sueño en común: salir a recorrer el suelo puntano en bicicleta. Así fue como unos meses antes de su partida empezaron a planificar el viaje, pusieron en condiciones los rodados, juntaron un poco de dinero, les avisaron a sus familias y tomaron coraje para emprender la nueva aventura, con la seguridad de que estaban más unidos que nunca.

En la inmensidad del verde del ingreso a Estancia Grande, lentamente, tres siluetas se acercaron al costado de la ruta. Sus ojos no dejaban de asombrarse, el paisaje los invitaba a que miraran con atención. Las tres bicicletas estaban diseñadas para llevar todas las provisiones para el viaje. Dos canastos que en su interior tenían la carpa para acampar, bolsas de dormir, fideos, arroz, un farol de noche y el infaltable compañero de ruta, el equipo de mate.

De los tres, Gianni es el menos vergonzoso, se bajó de la bici y con desparpajo contó cómo fue el inicio de esta odisea. “Hace bastante que teníamos en mente salir a la ruta, pero por una cosa u otra no se daba. Pero hace dos semanas empezamos a planificarlo. Sabíamos que no necesitábamos de muchas cosas, solo nos importaba que nuestro medio de movilidad esté en buenas condiciones”, precisó el joven, mientras que —de fondo— se escuchaba cómo las copas de los árboles se movían.

Con la decisión ya tomada, los jóvenes no dudaron en apurarse y tomar rumbos nuevos, pero antes debían darles la noticia a sus familias. “Nuestros padres no nos creían hasta que llego el día y nos fuimos”, dijo Luciano, quien toca la guitarra y espera en el camino encontrar otros músicos que tengan la misma pasión que él.

“Los tres ahorramos, compramos un poco de comida y trajimos todo de nuestra casa”, expresó Agustín, con una gran sonrisa al recordar el momento en el que les comentó a sus papás lo que tenía en mente. “Primero pensaban que estaba loco, obviamente que les dio miedo, pero es cuestión de animarse y no escuchar a los que tratan de frenarte”, expresó y buscó la mirada cómplice de sus amigos.

Finalmente, el miércoles 9 de enero, llegó el momento más esperado, ya no había excusas. El papá de Gianni los acercó hasta el límite con San Luis, donde los esperaba un camión con sus bicicletas. A tres horas a pedal de la capital puntana, comenzó la travesía en la que recorrerán más de quinientos kilómetros. “Nuestro plan es llegar hasta Córdoba, pero primero pasaremos por Merlo, visitaremos los pueblos y luego volveremos a Mendoza”, detalló entusiasmado el mendocino.

Los jóvenes coincidieron que optaron por San Luis como su primer destino por sus ríos, el verde, los paisajes y sobre todo por la gente. “Desde que llegamos no nos dejan de preguntar si necesitamos algo, y hasta cuando vamos en la calle nos dan fuerza para seguir. Los caminos de acá son preciosos, la verdad es que estamos maravillados”, dijeron.

La bici de Gianni sobresalía de las demás, se tomó el trabajo de ponerle en la rueda delantera un porta termo, nada estaba librado al azar, sino que cada cosa la pensó detalladamente. “El termo lo llevo para todos lados, no lo puedo dejar. Es mi fiel compañero”, comentó Gianni, mientras que con su mano lo acomodó en su lugar y destacó que no es el primer viaje que hace. “En enero del año pasado me fui con mi hermano a un congreso de medicina en montaña a Santiago de Chile. Tardamos cuatro días en llegar a los Andes y bajar los caracoles. La experiencia fue increíble, los dos compartimos la misma pasión”, recordó con un poco de nostalgia.

Los tres amigos no quisieron perderse la oportunidad de tomarse una foto juntos y, así, dejar retratado el primero de muchos viajes que harán. “La ventaja de salir en bicicleta es que no contaminás. El combustible son nuestras piernas y las ganas de vivir experiencias nuevas juntos. Cuando vas en auto miras para arriba y ves el techo, en la bici contemplás el cielo, los árboles y pájaros”, expresó Luciano.

Los jóvenes se subieron a las bicis y emprendieron viaje nuevamente en busca de aventuras y paisajes por conocer. "Estamos ansiosos. Seguiremos firmes hasta donde nos dé el combustible ", manifestaron felices.