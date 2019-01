Alfio "el Coco" Basile: "Si hoy jugara al fútbol valdría 20 palos"

El ex futbolista y entrenador del seleccionado nacional, Alfio Basile, manifestó que "si hoy jugará al fútbol valdría 20 palos y Omar Sívori 200 millones de euros", en el programa televisivo "Estudio Fútbol", de TyC Sports. El bahiense, de 75 años, disparó sobre la transferencia del central de Boca Juniors, Leonardo Balerdi, al Borussia Dortmund, por 16 millones de euros.

"Cuando estaba en Racing, después de los títulos de la Libertadores e Intercontinental me quiso la Juventus de Italia, llegaban a pagar 250.000 dólares de entonces, y José Pizzutti me quería pero también me daba manija para que fuera. Al final me quedé en el club hasta el 70' antes de pasar al Huracán del Flaco (Menotti)", evocó así el momento estelar de su carrera de futbolista el ex DT de Boca Juniors, San Lorenzo, Vélez Sarsfield y el mismo Racing, con el que ganó la Supercopa 1988.

En cuanto al seleccionado argentino, el último técnico triunfador de dos Copas América,(Chile 1991, Ecuador 1993), aseguró que "la Selección tiene que renovarse, quedando los mejores del ciclo anterior", y agregó: "El problema siempre en Argentina es que lo único que vale es ganar y, si eso se mantiene, estamos perdidos".

El Coco consideró entonces que "El "Flaco" (César Luis Menotti) es muy inteligente, muy vivo, y de alguna manera va a hablar con (Lionel) Scaloni, lo va a manejar con clase", respecto a la designación como director de Selecciones Nacionales del primer entrenador campeón mundial, en 1978, y de cara a la próxima Copa América 2019 a disputarse entre junio y julio en Brasil.

También Basile repartió elogios para el "Cholo" Simeone. "Hay muchos entrenadores buenos, pero él es mi preferido", dijo. Y también para el mediocampista de River Plate Gonzalo "Pity" Martínez: "Al comienzo lo insultaban, pero es un crack y lo demostró".