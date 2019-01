No usar el cinturón, un vicio que persiste en las rutas de San Luis

Representa la falta más común, con casi el 30 por ciento de las multas. Le sigue no llevar las luces bajas encendidas. El análisis se realizó en los trece puntos limítrofes de la provincia.

En la primera quincena de enero se labraron cerca de 1.312 actas de infracción, un promedio de 70 por día en las rutas puntanas. Así lo aseguró José Nievas, director general de la Policía Caminera y Seguridad Vial, no usar el cinturón de seguridad sigue siendo una de las mayores causas de multas con un 27%, le siguen con un 23% circular con las luces bajas apagadas, el 18% pertenece a faltas por tener la licencia de conducir vencida y el 32% restante corresponde a otros motivos.

Nievas destacó que la otra falencia del tránsito en ruta es no llevar las luces bajas encendidas. “En horario diurno los conductores solo recibirán un llamado de atención, pero por la noche percibirán una multa”, aclaró y destacó que esto se debe a que las luces facilitan identificar un vehículo a una distancia considerable en la oscuridad.

“Los conductores deben saber que su utilización no le genera un gasto extra en la batería, sumado a que los automóviles modernos traen luces Led y las DRL, que se encienden automáticamente”, explicó el jefe de la Caminera. Por lo tanto mientras el conductor esté en tránsito deben permanecer encendidas. Si es de día para ser visto y en la noche también para iluminar el camino.

El tercer puesto de las infracciones más recurrentes se lo lleva la licencia de conducir vencida. “A veces el carnet se encuentra fuera de término, la categoría no corresponde al tipo de auto en el que circulan o los datos de domicilio no corresponde al lugar de residencia que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI)”, detalló Nievas. Los automovilistas que ingresen a San Luis y sean multados deben consultar la dirección de la unidad de juzgamiento de la provincia, donde podrán presentar un descargo. En San Luis se encuentra en Ayacucho 945, cuarto piso o también está disponible un correo electrónico: unidadjuzgamiento@sanluis.gov.ar.

Procedimiento en ruta

El jefe de la Caminera detalló que en los controles de tránsito les piden a los conductores que se ubiquen al costado de la ruta en donde se constata que cumplan con las normas viales, como por ejemplo; el uso del cinturón de seguridad, luces bajas encendidas y la verificación de la documentación del rodado.

En caso de que exista una falta, automáticamente se carga al Sistema Integral de Gestiones de Infracciones de Tránsito (SIGIT), que no solamente permite llevar un registro de las infracciones, sino también una comunicación en tiempo real entre los distintos organismos del Estado como el Registro del Automotor y Rentas, lo que permite reducir el margen de error humano. “Por ejemplo, cuando la persona no es titular del auto, la policía pide un estado de dominio, constata que lo compró de buena fe y aún no lo transfirió o que existe una denuncia de venta. Luego de verificar esa información podrá continuar con su viaje”, aseguró Nievas. “En caso contrario si tiene una prohibición para circular, se lo entregan en carácter de depositario judicial, y la persona solo podrá retirarlo en una grúa o en un trailer” sentenció.

La gran duda

“Mucha gente consulta si para circular en otras provincias necesitan tener sí o sí la Revisión Técnica Obligatoria. El consejo es que sí la hagan”, expresó el director de la Caminera.

“En San Luis hace poco se instalaron las plantas de verificación, por eso acá no es un documento fundamental, pero puede ser motivo de multas fuera de la jurisdicción puntana” concluyó. Chequear que el auto esté en condiciones no solo salva a los ciudadanos de una multa, sino que el perfecto estado mecánico evita accidentes.

Tener los papeles en regla, cumplir con las normas de tránsito y que el vehículo tenga un buen funcionamiento es una tarea difícil, lleva tiempo y es costosa.

Señaló igual que no hay mejor satisfacción que circular con todo bajo regla. De esta manera no correrá peligro la integridad física de los ocupantes, y no habrá nada que temer cuando se pase por un control.