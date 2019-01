Denuncian que la Federación Argentina de Ajedrez discrimina a las mujeres

Carolina Luján, Claudia Amura, María Florencia Fernández, Ayelén Martínez y Marisa Zuriel preferían concentrarse en entrenarse, mejorar y competir sobre los tableros. Preparar aperturas y juntar fondos para giras en el exterior. Pero dijeron basta y denuncian a la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) por discriminarlas.

Las Leonas del ajedrez denuncian que no fueron consultadas sobre quién sería su entrenador en las Olimpíadas; que la Federación no les brinda los viáticos como a los varones; que la remera oficial que les otorgaron para jugar en Georgia tenía dos sponsors, mientras que la de los hombres tenía seis; que como en la Olimpíada decidieron no usar esa remera en algunas rondas, porque nadie se los había prohibido, el capitán del equipo (Eduardo Moccero) recibió “mensajes de contenido agresivo”; y que no las invitaron a un almuerzo organizado por FADA para entregarles la indumentaria oficial que la Secretaría de Deportes de la Nación le da a los becados.

“Nos duele y nos hace mal seguir viviendo estas situaciones del siglo pasado.Estamos transitando tiempos de cambio, de crecimiento, de nuevas construcciones. ¡Las jugadoras decimos basta! ¡No nos callamos más! La fuerza que hoy tenemos surge de la unión, de saber que no estamos solas y de un profundo deseo de salir adelante, de mejorar y de que las chicas que vienen no tengan que pasar por esto”, fueron sus palabras finales en un comunicado.

Mario Petrucci, el presidente de la institución le explicó a Clarín que “no hay ningún trato discriminatorio hacia las mujeres”, indicó cuál es su postura sobre varios de los temas y explicó por qué no respondieron un correo electrónico enviado por las Damas Olímpicas: “La FADA no atiende a jugadores, ni a padres, ni a entrenadores, sino a sus representantes formales. No tienen personería jurídica ni hubo un pedido formal de reconocimiento. Nadie sabe quiénes son”, argumentó con total desidia.

"La gota que rebasó el vaso fue durante la ultima Olimpíada. Cuando no han tenido fondos y tuvieron que decidir qué equipo mandaban siempre llevaban a los hombres, sin intentar repartir. Es histórico esto y en el comunicado pusimos la expresión conjunta", dijo Claudia Amura, la primera Gran Maestra Femenina de Ajedrez, actual jefa del Programa Ajedrez de la Universidad de La Punta. "En Argentina somos dos grandes maestras (Carolina Luján), para lograrlo nos tuvimos que ir del país, necesitamos una más para organizar un torneo nacional, pero a la Federación no le importa eso, no hay apoyo".

Para viajar a los torneos continentales "tenemos que juntar fondos, cuando a los hombres les pagan, aunque estén en el segundo o tercer lugar, las diferencias son abismales", explicó Amura y agregó que en San Luis el apoyo que reciben es incondicional y que por eso resultan tantas campeonas en las competencias.

"Es lamentable que para ellos no existamos, es como decir que Las Leonas no existen. Se refieren a nosotras como un gremio o a una asociación. No nos reconocen. Y nos dicen que no nos responden los correos electrónicos porque no existimos", explicó y añadió que no se necesita una personería jurídica para que las reconozcan.

La Secretaría de Deportes de la Nación hace oídos sordos al reclamo. En San Luis la Secretaría #NiUnaMenos se contactó con las ajedrecistas para solidarizarse con la Federación. "Adriana Bazzano nos dijo que nos van a acompañar con el reclamo, además en la ULP estimulamos a todos los alumnos, es un semillero del que surgen campeonas nacionales como Fiorella Aimale, Guadalupe Besso, entre muchas otras", especificó.

La carta de descargo completa

“Finalmente tomamos el valor de contarles lo que nos viene pasando desde hace meses, aunque luego de leer esta carta, van a entender al igual que nosotras, que esto pasa desde siempre. Un tiempo antes de las Olimpíadas de Batumi comenzamos a sentir cierto trato discriminatorio por parte de la dirigencia de la FADA. A diferencia de los chicos del Equipo Olímpico, nosotras no fuimos consultadas sobre quién sería nuestro entrenador, de la misma manera, en respuesta a un mail enviado nos informaron que no tenían prevista una erogación para viáticos, entre otros motivos, porque deberían afrontar gastos de cambios de pasaje.

Algunas de nosotras viajamos antes a Europa para competir y entrenar, la diferencia de dinero por ese pasaje, que tuvimos que sacar en una agencia establecida por FADA, salió de nuestros bolsillos. Ante esa negativa conseguimos nuestros propios recursos, organizamos un sorteo y actividades de promoción que nos permitieron amortiguar los gastos de entrenamiento y preparación para Batumi.

Llegamos al evento deportivo más importante del mundo, motivadas, con todas las ganas de jugar, de representar a nuestro país y nos cayó otro balde de agua fría, la Camiseta Oficial de FADA no era la misma para los chicos que para las chicas”...