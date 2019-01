El Gobernador inauguró el Hospital "Dr. René Favaloro" en El Trapiche

El edificio está ubicado a dos kilómetros del acceso a la localidad, camino a La Florida, y atenderá a vecinos de más de diez localidades y parajes de la zona.

"¡Viva la salud pública y gratuita!", exclamó el gobernador Alberto Rodríguez Saá antes del corte de cintas que dejó formalmente inaugurado al Hospital "Dr. René Favaloro", en El Trapiche, que atenderá a vecinos de más de diez localidades y parajes de la zona.

El acto comenzó pasadas las 19 en la puerta del edificio, ubicado a dos kilómetros del acceso a El Trapiche, camino a La Florida. "No vamos a decir que este hospital es sólo de El Trapiche. Es también de La Florida, y por qué no también de El Volcán", bromeó el primer mandatario en su alocución para que los vecinos de esas localidades no se pongan celosos.

En el palco estuvo acompañado por el vicegobernador, la Ministra de Salud, entre otros funcionarios, y los intendentes de El Trapiche, Estancia Grande y Nogolí.

La obra forma parte del megaplan de obra pública "Sueños Puntanos", anunciado por Alberto en agosto del año pasado, y cubrirá las necesidades de atención médica de casi cinco mil habitantes del circuito serrano.

El hospital demandó una inversión de más de 60 millones de pesos sólo en cuestiones edilicias, ya que el equipamiento demando un desembolso de otros 6 millones.

Cuenta con una superficie de 2.493,32 metros cuadrados distribuidos en un shock room, enfermería, cuatro consultorios médicos y odontológicos, de medicina general, ginecología y obstetricia, oftalmología, cardiología, sala de rayos X, laboratorio, sala de fisioterapia con kinesiología y rehabilitación, psicología, vacunación, fonoaudiología, nutrición y rehabilitación, internación y una unidad de trabajo de parto. También dos salas de internación con 12 camas.

El proyecto incluye cuenta con 4 residencias médicas de un dormitorio, patio interno y espacios comunes que incluyen comedor, sala de estar, biblioteca y lavadero, además de 40 cocheras techadas.

Este jueves, Alberto presidirá otra importante inauguración para el sistema de salud pública, a las 19, en La Calera, cuando corte las cintas de las obras de ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud N° 36.