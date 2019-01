Ben Affleck no encarnará a “Batman” en la próxima peli de Matt Reeves

El actor Ben Affleck no protagonizará el nuevo filme de Batman que dirigirá Matt Reeves, luego de varios años de especulaciones acerca de si volvería a interpretar al “hombre murciélago” que ya encarnó en tres ocasiones.

El sitio especializado estadounidense Deadline informó que el doble ganador del Oscar por “Good Will Hunting” (1997) y “Argo” (2012) -por el guión y por mejor película respectivamente- quedó afuera del proyecto, que tiene fecha de estreno programada para el 25 de junio de 2021 y que se centrará en un Bruno Díaz más joven.

El propio Affleck confirmó la noticia en su cuenta de Twitter: “Emocionado por 'The Batman' en el verano (boreal) de 2021 y por ver la visión de Matt Reeves hacerse realidad”.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO