La subcomisario Lorena Martínez, subjefa del Departamento Homicidios, le confirmó esta tarde a El Diario que hay dos detenidos por el homicidio de Matías Auderut, el joven de 30 años que agonizó cinco días en el Hospital San Luis tras recibir una brutal golpiza en un bar del centro puntano. Los sospechosos son un artesano brasilero y un malabarista argentino que no es de San Luis. Tienen entre 25 y 30 años y fueron demorados ayer a la tarde en la Plaza del Mercado de Villa Mercedes. Si bien no pudo dar mayores detalles, la fuente dijo que el juez de la causa, Marcos Flores Leyes, halló elementos suficientes para vincularlos al crimen y ordenar su detención.

Auderut fue hallado inconsciente en inmediaciones de calles Mitre e Illia la madrugada del 30 de diciembre. Según trascendió luego, había sido golpeado en la puerta del bar Say No More, en la esquina de Illia y Constitución, agresión que quedó registrada en un video que comenzó a circular en la redes sociales.

La víctima sufrió un traumatismo de cráneo grave con fractura que lo dejó internado en terapia intensiva, hasta que el viernes a la tarde su cuerpo dijo "basta". Hasta ese momento, la investigación estaba en manos de la Comisaría Primera, pero tras la muerte las actuaciones pasaron a manos del Departamento Homicidios.

“Homicidios se hizo cargo de la causa el sábado a la mañana y, a partir de allí, tomamos varias medidas, entre ellas avisar a toda la red policial, comisarías y puestos limítrofes del territorio, a que se procediera a la identificación de personas que tuvieran las características físicas de los sospechosos, aportadas por testigos”, comentó Martínez.

Luego de emitir ese radiograma, cerca de las cinco de la tarde, efectivos del Departamento Investigaciones de la UR II llamaron a Homicidios para avisar que tenían demoradas a dos personas como las que buscaban: un hombre de tez morocha, rastas y acento extranjero y otro de tez blanca, también con rastas en la cabeza.

Hasta ese momento, los jóvenes estaban demorados por averiguación de antecedentes, pero “ante la cantidad de indicios surgidos de las declaraciones se le dio conocimiento al juez y este consideró que hay elementos suficientes como para ordenar la detención”, agregó la fuente.