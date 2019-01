Federico Berardo: "Necesitamos que se sumen más"

El ministro de Desarrollo Social, Federico Berardo, resaltó “el amor que ponen cada día el equipo técnico y las familias inscriptas en el registro. Hay que saber entender el trabajo que hacen porque no sé cuánta gente tiene tanto amor para recibir a esos chicos. Yo no sé si me siento capaz de hacerlo, como otro montón de gente. Por eso, quiero reconocerlas, tratarlas con mucho cuidado y respeto”.

Sobre el objetivo que se propuso para el programa, dijo que “lo primero es sumar más familias porque estamos necesitando que sean muchas más las que ingresen, y esto es lo que más nos interesa en el corto plazo. Acá llegan pedidos todos los días y los profesionales lo saben. Ojalá no lo necesitáramos, porque eso indicaría que estamos mucho mejor. Pero, en estas épocas de crisis, también las demandas sociales se multiplican. Por eso es importante contar con estas familias”.

Además, señaló que “hay muchas cosas que queremos mejorar y, con todo el equipo, nos reunimos para ver cómo podemos hacerlo. Sobre todo respecto al egreso de los chicos cuando deben dejar el programa. Muchos lo hacen cuando cumplen la mayoría de edad, entonces tenemos que trabajar en un seguimiento de esos casos y vincularnos más de manera directa con ellos”.

También recordó que “este sistema vino a romper con las reglas establecidas que aún hoy en el país están vigentes. Nosotros podemos mostrar este programa, que es modelo en el país, porque se eliminó la institucionalización del lenguaje cotidiano. Y ese creo que fue el mayor logro que tiene Familia Solidaria”.

Y recordó que el proyecto "se creó cuando se cerraron los institutos de menores en 2004. El gobernador Alberto Rodríguez Saá tomó la decisión, que se dio en un contexto social muy complicado. Hubo resistencias en la sociedad muy importantes y muchos lo recordarán porque en algunos momentos fue hasta violento".

El ministro dijo que a cada familia se le otorga un subsidio de 4.000 pesos mensuales por cada chico durante el tiempo que demande su alojamiento; ese dinero es para cubrir el acceso a la salud, educación y alimentación.