San Luis ya tiene sus representantes "Jóvenes por el Clima"

El calentamiento global, la deforestación y la contaminación a gran escala son problemas que preocupan al planeta entero. Jóvenes de distintos países del mundo, incluido Argentina, comenzaron a formar parte de movimientos en pos del cuidado del medio ambiente. Y los puntanos no quisieron quedarse atrás y desde octubre comenzaron a reunirse como “Jóvenes por el Clima San Luis”, la expresión local de una lucha internacional.

Juan Quiroga, estudiante universitario de Psicología e integrante del grupo explicó a El Diario de la República que, a puro pulmón, comenzaron las reuniones en plaza Pringles con otros estudiantes interesados en el medio ambiente. “Hicimos un par de eventos para presentarnos, hacer un poco de ruido y tratar los temas referidos al cambio climático, orientado a lo territorial en San Luis”, detalló.

“La motivación de este grupo va en el sentido de cuidar la vida humana y la sociedad que existe ahora. En definitiva el ambiente es una parte de nuestro cuerpo, si está intoxicado, nosotros vamos a terminar de la misma forma”, argumentó.

Así es que en un corto tiempo organizaron charlas de las que participaron académicos, científicos y hasta la comunidad huarpe pinkata. “De la comunidad huarpe entendimos la importancia de la cultura en estos temas; la nuestra intrínsecamente nos predispone a tener una relación autodestructiva con la naturaleza mientras que otros tipos de cosmovisiones llevan una relación más armoniosa y más saludable socialmente”, detalló.

“Desde lo científico vimos lo complejo de los ecosistemas, la relación entre una sociedad y sus territorios y cómo se relaciona la sociedad a través de sus distintos aspectos vitales con la modificación de sus ambientes”, apuntó.

La motivación del grupo tiene que ver directamente con una cuestión de preservación de su generación. “El cambio climático es un tema abstracto, nosotros lo queremos hacer más concreto con la organización de la sociedad civil y la defensa del territorio, conocer y valorarlo, como una forma aplicada del aquí y ahora, de estar en esta red de acción climática. San Luis y Argentina no van a mover la aguja del cambio climático, pero eso no significa que no se pueda actuar localmente en consecuencia”, agregó.

Sin eventos previstos para lo que queda del año, el grupo espera organizar actividades para el 2020. Quienes quieran sumarse pueden contactarse por mail a jocaxsanluis@gmail.com o al Instagram jovenesporelclima.sl