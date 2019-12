Vacaciones: dejar el auto a punto cuesta al menos $12 mil

A la hora de salir de vacaciones no tan solo hay que pensar en el destino, sino también en cuánto se deberá invertir para dejar el auto en condiciones y emprender viaje. El Diario de la República realizó un sondeo por talleres mecánicos y comprobó que la inversión será de al menos 12 mil pesos. Los dueños de los comercios aseguran que los trabajos vienen frenados por la crisis. El chequeo incluye amortiguadores, pastillas de frenos, alineación y balanceo, y aceite.

Enrique Merino, propietario de "Neumáticos Lafinur", comentó que se siente la falta de poder adquisitivo de los clientes, porque en comparación al año pasado tenían más consultas. "La gente se toma su tiempo para traer a revisar el auto. La situación está complicada y lo dejan para lo último", dijo Merino.

Detalló que cambiar cada uno de los cuatro amortiguadores sale 3.500 pesos y agregó que viene incluida la mano de obra. Además, precisó que lo primero que hacen antes de comenzar a trabajar es un chequeo general para conocer en qué condiciones se encuentra el auto. Los que tengan las pastillas de frenos desgastadas tendrán que contar con unos 1.500 pesos más.

El dueño del local dijo que uno de los controles que no debe faltar a la hora de salir a la ruta es el alineado y balanceado. "El primero es para que el vehículo vaya recto y las ruedas no sufran tanto desgaste, mientras que luego se chequea que no vibren cuando supera una determinada velocidad", contó y agregó que el trabajo ronda los mil pesos.

El cambio de aceite se debe hacer cuando se llega a los 10 mil kilómetros y en promedio cuesta entre 3.200 pesos y 5 mil. Merino manifestó que ante la difícil situación económica tratan de absorber costos para que no impacte en el bolsillo de los clientes. "Cuando vendemos un repuesto por lo general no cobramos la mano de obra. De esta manera equiparamos y mejoramos el precio", aseguró. Asimismo, señaló que hacer el tren delantero completo del auto cuesta 15 mil pesos.

En coincidencia con Merino, Marcelo Agüero, propietario de "Repuestos Agüero", señaló que por lo general la temporada fuerte de su rubro comenzaba en octubre, pero que este año arrancó este mes. Además, contó que la gente antes de llegar a su local ya recorrió dos o tres más. "Vienen con presupuestos, comparan calidad de los productos para luego decidir qué determinación tomar", señaló.

Precisó que en lo posible a los clientes les recomienda que opten por marcas intermedias de repuestos. Agüero precisó que cambiar los amortiguadores sale unos 3 mil pesos y hacer lo mismo con las pastillas de frenos entre 600 y mil pesos. "Lo primordial es hacerle los frenos, después si les queda dinero invierten en el resto", manifestó.

Destacó que el cambio de aceite para un auto de gama media ronda los 4 mil pesos. Los que no le hicieron nada durante el año y tiene que verificar el tren delantero gastarán unos cuantos billetes más, ya que el valor es de 23 mil pesos. "Se cambian rótulas, precap, extremos y amortiguadores", manifestó Agüero, quien agregó que a la hora de pagar los puntanos optan por el efectivo.

Al igual que en el caso anterior dicen resignar ganancia para mantener a los clientes. "En los trabajos grandes se hacen descuentos y si paga en efectivo también se les hace un precio especial", resaltó el dueño del comercio. También expresó que el alineado y balanceado sale mil pesos.

"Hasta el momento el taller no se ha movido como otros años", dijo Hugo Zangrandi, dueño de "Playa de Elástico" y precisó que por 100 pesos controlan el auto para saber cómo se encuentra. Señaló que cambiar los amortiguadores cuesta 4.500 pesos más 2 mil de la mano de obra.

En el caso de hacer el tren delantero sale 15 mil pesos que incluye alineación y balanceo, rótula y extremos. "Hoy la gente camina mucho. Prefieren pagar en efectivo y casi no usan la tarjeta de crédito por los altos costos. No nos conviene ni a nosotros ni a ellos. También tenemos descuentos en efectivo", concluyó Zangrandi.